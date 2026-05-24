Pesca del cangrejo en Soria 2026: la guía definitiva con ríos, fechas y especies

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La pesca del cangrejo de río en Soria cuenta con cientos de aficionados que temporada tras temporada pueblas las orillas de los ríos. Para este 2026 la Junta de Castilla y León ha lanzado una guía que resume todos los aspectos de esta práctica tan popular y ligada a la gastronomía local. Especies pescables, tramos de ríos habilitados, fechas hábiles, horarios e incluso novedades como las dos zonas en las que se realizará control poblacional y que requerirán un pase especial para conocer la abundancia -o no- de estos crustáceos.

El 'marisco de río' vuelve así a la actualidad. Y es que el primero de los datos indica que la temporada comienza pronto. En Soria y como norma general se podrán pescar cangrejos de río del 1 de junio al 31 de diciembre de 2026. No obstante en los cotos de pesca, las aguas en régimen especial controlado (AREC) y los Escenarios Deportivos Sociales (EDS) hay fechas vetadas para que los pescadores de trucha y los de cangrejo no interfieran. Suelen ser los días hábiles trucheros y, una vez cerrada a temporada, se da libertad para el cangrejo.

Especies de cangrejo, talla y cupo

Respecto a las especies, tallas y cupos, no hay novedades respecto a otros años. Si se pesca un cangrejo autóctono hay que devolverlo inmediatamente al agua sin causarle el mínimo daño. Si se saca un cangrejo señal (con marcas blancas en la articulación de las pinzas) o rojo de las marismas (cabeza mayor, con más pinchos) la orden es al revés. Está prohibido que vuelva al río y hay que llevárselo a casa al ser especies invasoras.

Un año más, los anteriores cupos que limitaban la captura por ejemplo a cuatro docenas han sido abolidos. Se pueden capturar tantos cangrejos como se quiera de los de las especies señal y rojo de las marismas. Tampoco hay tallas mínimas.

Tramos de control poblacional

Entre las novedades de este año, hay dos tramos de río que requieren pases específicos dado que son zonas de control poblacional donde los propios pescadores podrán ayudar a determinar la cantidad de cangrejos de río en las aguas. Se trata del río Caracena desde su nacimiento al puente de Fresno de Caracena a Villanueva de Gormaz; y del río de la Dehesa (popularmente el Mojabragas, por Pinares) desde el puente de la Loma Rasa hasta su desembocadura en el embalse de la Cuerda del Pozo. Hay 120 pases de control en el primer caso y 25 para el segundo y sólo se pueden pescar del 1 de junio al 15 de octubre. La temporada aquí se acorta.

Horario y cebos permitidos para pescar cangrejos

El horario de pesca permitido es el mismo que en la temporada de la trucha en los ríos de Soria. Se podrá comenzar una hora antes del amanecer y está autorizado seguir hasta una hora después de la puesta de sol. De noche cerrada, prohibido.

Respecto a los cebos, sólo se puede utilizar cebo muerto incluyendo trozos de pescado, como es habitual para la mayoría de los pescadores de cangrejos de Soria. Hay una puntualización clara: "Queda prohibida la utilización como cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar de especies exóticas invasoras o de sus partes o derivados". Así, 'reciclar' un trozo de lucioperca del pantano, de siluro, un alburno o un black bass está claramente vetado con el fin de evitar que puedan propagarse ellos o sus posibles patologías a ríos sin su presencia.

Los reteles, cuántos y de qué tamaño

Para pescar cangrejos de río en Soria sólo se podrán utilizar reteles y de un máximo de 50 centímetros de diámetro. Cada pescador puede utilizar hasta 20 simultáneamente sin ocupar más de 100 metros de orilla del río. Y entre las últimas artes de pesca de un aficionado y las primeras del siguiente deben medirse al menos 10 metros. Como es habitual, cada retel debe llevar su tarjeta con nombre, apellidos y DNI del pescador para su identificación.

Zonas prohibidas para la pesca del cangrejo

Aunque hay cientos de kilómetros en los ríos de Soria donde se podrá pescar el cangrejo en 2026, también hay tramos prohibidos. Son sobre todo zonas de nacimiento y primeros kilómetros, donde puede ser más fácil que habiten los protegidos cangrejos autóctonos. Amén del posible daño ecológico se puede 'pescar' una buena multa.

Las zonas en las que está PROHIBIDA la pesca del cangrejo de río en Soria en 2026 son: