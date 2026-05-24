Copiso ratifica su previsión y marca en 2025 su récord de venta de cereal

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Copiso registró en 2025 su récord de comercialización de cereal, cumpliendo así sus previsiones de alcanzar las 280.000 toneladas de cereal que calculó a finales del verano pasado. Así lo ha hecho saber a los socios en las diez juntas preparatorias comarcales de la cooperativa, previas a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el próximo 5 de junio.

Además de los datos económicos y la actividad empresarial de la cooperativa en el ejercicio de 2025, todavía por hacerse públicos tras ser aprobados previsiblemente en la asamblea general, los socios participantes conocieron de la mano de la directiva de la que es la empresa de mayor facturación de la provincia con más de 300 millones de euros en 2024, que la comercialización agrícola de la pasada campaña es la mayor de la que tiene constancia Copiso.

Y es que la cooperativa se ha consolidado también como referente en la venta de cereales en Soria, ya que a finales del verano pasado preveía comercializar 280.000 toneladas, casi el 40% de todo lo cosechado en la provincia el año pasado, 758.000 toneladas, según los datos ofrecidos entonces por la Junta de Castilla y León.

Hasta el mes de agosto había recogido más de 135.000 toneladas de cereales de sus socios, lo que le permite a la cooperativa afrontar con tranquilidad la campaña cerealista de 2025, que son más de las 130.000 toneladas del año 2021, que fue hasta el momento el año de mayores ventas, cuando comercializó casi 260.000 toneladas.

Con estas cifras Copiso refuerza su posicionamiento en el sector agrícola, ya que el año pasado comercializó alrededor del 40% de la recolección de cereal de la provincia de Soria.

En las diez juntas comarcales, celebradas a lo largo de la primera quincena del mes de mayo, se han elegido a los 69 delegados representantes de los 1.370 socios que participarán en la asamblea general ordinaria del próximo 5 de junio, este año uno más de la comarca de El Burgo de Osma. Las zonas de representatividad son las de Ágreda (8 delegados), Almazán (10 representantes), Arcos-Vicarías (5), Berlanga de Duero (5), El Burgo de Osma (4), Gómara (8), La Sierra (7), Pinares-El Valle (5), San Esteban de Gormaz (9) y Soria (8). Cabe recordar que el número de delegados que corresponden a cada comarca está en relación con los socios que hay.

Pese al récord en venta de cereal, la fabricación de pienso en 2025 ha sido algo menor, debido a que se ha incrementado la producción de cerdas madre de vida, pero además se han incorporado lechones más pequeños a los cebaderos con un nuevo sistema de manejo animal, y se han realizado algunos vaciados de granjas por reformas importantes. No obstante, la cooperativa está convencida de que en este ejercicio de 2026 se recuperarán los niveles de elaboración de pienso.

En las juntas preparatorias también se habló de la incertidumbre por la que atraviesa el mercado porcino en este momento, por la aparición de la peste porcina en jabalíes en alguna zona de Cataluña. Aunque la enfermedad no ha afectado al cerdo, sí se han cerrado algunos mercados internacionales, por lo que el precio de la carne porcina ha bajado para poder encajarla en el mercado nacional y europeo, a la espera de la evolución de los precios en los próximos meses.

Entre otros asuntos, también se dio cuenta a la organización de los distintos cursos formativos sobre la web de Copiso, para socios, a fin de que conozcan y aprendan el manejo de las herramientas digitales que ofrece. Permiten al agricultor y al socio realizar gestiones y pedidos de una manera rápida y eficiente.

A día de hoy Copiso es de lejos la empresa de mayor facturación de la provincia. En 2024 superó por primera vez los 300 millones de euros, y se quedó con unos fondos propios de casi 70 millones con una actividad que sigue creciendo, alcanzando asimismo en ese año el objetivo de llegar al millón de cerdos comercializados.