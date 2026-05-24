Los Amigos de la Saca rinden homenaje a Rodolfo Martín de Marco

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Emotivo homenaje al vicepresidente de Amigos de la Saca, el tristemente fallecido Rodolfo Martín de Marco, con la entrega de una placa que le hizo la asociación y que recogió su familia durante la fiesta de hermandad que tuvo lugar en la casa de autoridades de Valonsadero.

La fiesta de hermandad de Amigos de la Saca.HDS

Con este reconocimiento, quisieron recordar al que fuera director de campo del festejo de La Saca, a su trabajo durante muchos años e instaron a mantenerle siempre en la memoria con su buen hacer y su espíritu sanjuanero. Estuvieron presentes sus padres y hermanos, su hijo y otros familiares y amigos.

La entrega de la placa se produjo ayer sábado en el transcurso de la fiesta que cada año organiza Amigos de la Saca como una jornada de hermandad previa al desarrollo de los festejos de San Juan, que arrancan ya el próximo 30 de mayo con la celebración del Desencajonamiento.

Amigos de la Saca contó con la presencia del alcalde, Javier Antón, y de los jurados de cuadrilla de 2026. Hubo tiempo para el aperitivo y vermú, la comida de hermandad, todo ello amenizado por los gaiteros y el buen ambiente reinante. También los niños pudieron disfrutar de los hinchables instalados al efecto.

De Marco falleció el 12 de agosto de 2025 a los 52 de edad. Ya fue objeto de homenaje el pasado mes de abril de 2026 por parte del Ayuntamiento de Soria, que colocó una placa en la plaza de toros en recuerdo a su persona y su trabajo.