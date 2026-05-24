Internet ya arroja el 30% de los delitos que investiga la Guardia Civil de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil patrulla por las carreteras y pueblos de Soria... y por internet. De hecho tres de cada diez infracciones penales de las que tiene conocimiento se producen ya en el entorno digital. En la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada el viernes, se puso de manifiesto que los delitos cometidos en internet representan más del 30% de las infracciones penales conocidas por la Guardia Civil en la provincia.

Además, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Sergio Peñarroya, que presentó el informe de situación del Cuerpo en la provincia correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, indicó que la delincuencia ha bajado un 1,72% en la demarcación de la Guardia Civil de Soria entre enero y abril.

En su intervención, Peñarroya explicó la evolución de las infracciones penales, es decir, de los hechos que pueden constituir delito, la actividad preventiva, los planes operativos y las inversiones en acuartelamientos. La tasa de esclarecimiento supera el 45%, un porcentaje por encima de la media nacional.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, agradeció el trabajo de los agentes de la Guardia Civil y subrayó que la evolución general de la delincuencia en su demarcación “mantiene una tendencia contenida, aunque exige una atención permanente ante el peso creciente de los delitos cometidos en internet”. Latorre destacó también la importancia de la denuncia y de la colaboración ciudadana para mejorar la investigación de estos hechos.

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria dispone de una plantilla de 589 componentes, repartidos en 19 unidades territoriales y en especialidades como Seguridad Ciudadana, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), Tráfico, Policía Judicial, Fiscal y Fronteras. Esta estructura permite atender una demarcación amplia, marcada por la dispersión territorial y por la presencia de numerosos municipios de pequeño tamaño.

Planes de protección de personas

Peñarroya ha detallado ante la Comisión la actividad de los principales planes de protección de personas. El Plan Mayor de Seguridad sumó 1.134 servicios y 94 reuniones y contactos. Turismo Seguro alcanzó 1.181 servicios y más de 173 reuniones y contactos. El Plan Director para la mejora de la seguridad en los centros educativos registró 120 reuniones, 76 conferencias y 14 exhibiciones de medios. El Plan de Igualdad incluyó 35 charlas y conferencias y una exhibición de medios.

La Guardia Civil mantiene también planes específicos para colectivos profesionales. La protección a profesionales de la salud acumuló 732 servicios y 56 reuniones y contactos. La protección a farmacéuticos alcanzó 588 servicios y 94 contactos. El Plan COOPERA, que articula la colaboración entre la Guardia Civil y la seguridad privada, sumó 427 servicios y 257 colaboraciones y reuniones. La protección en espectáculos deportivos se desplegó en 12 eventos.

En la protección de bienes materiales, el informe recoge 2.556 servicios del plan frente a robos en viviendas, 2.525 servicios de protección de explotaciones agrícolas, 726 servicios de protección del patrimonio histórico y cultural y 1.713 servicios de protección al comercio.

La Guardia Civil ha activado además dispositivos específicos frente al robo de cableado de cobre, una modalidad delictiva que afecta a infraestructuras básicas, y ha realizado inspecciones en chatarrerías y centros de recogida, tratamiento, recuperación o compraventa de metales.

El capítulo asistencial registró 825 auxilios entre enero y abril de 2026, frente a los 1.033 del mismo periodo de 2025. Estos servicios forman parte de la actividad ordinaria del Cuerpo en el medio rural y abarcan intervenciones de apoyo a la ciudadanía, emergencias, incidencias en vías de comunicación y situaciones que requieren presencia inmediata de patrullas.

Infraestructuras

En materia de infraestructuras, el teniente coronel informó sobre las actuaciones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España. En la Comandancia de Soria, la intervención canalizada a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) finalizó a principios de 2025 y supuso una inversión de 7.447.163 euros. La actuación incluyó envolvente térmica, sustitución de la calefacción central por un sistema individual de biomasa, ventanas de altas prestaciones, paneles fotovoltaicos, luminarias LED y soterramiento de redes.

Las obras de aislamiento exterior en los acuartelamientos de Almazán, Berlanga de Duero y Gómara están en ejecución a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA). La inversión prevista asciende a 2.874.343 euros en Almazán, 536.163 euros en Berlanga de Duero y 529.036 euros en Gómara. El informé presentado incluyó también posibles futuras inversiones en Abejar, por 329.276 euros; Arcos de Jalón, por 1.325.566 euros; y Langa de Duero, por 615.218 euros.