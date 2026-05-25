Soria planea un nuevo espacio para autocaravanas en Valonsadero

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El uso de caravanas y autocaravanas está de moda. Cada vez es más numerosa y frecuente su presencia. La zona de la ribera del Duero es una de sus preferidas, allí pueden estacionar, no acampar, de forma totalmente legal, aunque sin ningún tipo de servicio, más allá del agua de la fuente próxima. Ante el aumento de la demanda de este tipo de usuarios, el Ayuntamiento de Soria habilitó un espacio para este tipo de vehículos en el terreno de la antigua depuradora, ya reconvertido y recuperado para el disfrute de la ciudad. Está pendiente de su dotación de puntos de electricidad, vaciado de aguas grises y agua potable, como puntualizó la concejala de Turismo, Yolanda Santos, quien indicó que todos esos servicios se regularán en una licitación que todavía está en fase de redacción del pliego.

Mientras tanto, las puertas de este emplazamiento están abiertas y cualquiera pueda usarlo, sólo como aparcamiento. De hecho, los fines de semana, cuando el aparcamiento frente a San Saturio está completo, es la alternativa para las autocaravanas y por lo tanto ya está estrenado de facto.

Pero el espacio creado en la antigua depuradora no es el único en ciernes para las autocaravanas. El Ayuntamiento de Soria estudia una nueva área para dar servicio a estos vehículos, en este caso en Valonsadero, donde también son visibles con frecuencia estas casas con ruedas. El punto elegido es el aparcamiento del futuro centro de interpretación, de amplias dimensiones, y dado que el edificio ha perdido su uso hostelero, se pretende darle una complementariedad con otro tipo de vehículos. «Es una opción que vimos con los técnicos porque es un parking muy grande y se puede compartir y aprovechar para las autocaravanas», explicó Santos, que habló de colocar puntos de luz y tomas de agua.

«Intentamos anticiparnos porque son muchos los usuarios de autocaravanas y queremos darles un servicio. Es una realidad a la que hay que adaptarse», concluyó sobre una modalidad de turismo que está en auge y que se sale de los cánones habituales de campings, hoteles, casas rurales, etc.

Están en ello ya en el espacio de la antigua depuradora, para que este tipo de visitantes disponga de servicios, pero con el matiz de que aparcar no es acampar, para eso están los campings y los espacios habilitados para ello. No pueden extender toldos, abrir ventanas batientes o sacar mobiliario al exterior, pero sí estacionar como lo haría cualquier otro vehículo. El Reglamento General de Circulación establece que si una caravana permanece en el mismo sitio durante más de 48 horas consecutivas, puede ser considerada un obstáculo, por lo tanto, ese es el tiempo considerado legal de estacionamiento.

Es un tipo de actividad que puede no estar exenta de críticas por el hecho de que estos vehículos aparquen en zonas como la ribera del río, lo que no es del agrado de todos los paseantes por los espacios ocupados. «No tenemos ninguna queja, ni de la Policía Local, de que molesten al resto de usuarios, pero si viéramos que es un problema, intervendríamos», matizó la concejala, dejando claro que «los espacios públicos se pueden usar, y son muchos los ciudadanos que organizan celebraciones en la zona. Desayunar en San Prudencio es legal», comentó.

El incremento de la demanda de este tipo de visitantes usuarios de autocaravanas lleva a la adecuación de espacios para poner servicios a su disposición y que se encuentren cómodos en Soria. «La idea es que sean espacios con regulación, limitando el tiempo de estacionamiento, puesto que no se trata de una acampada, no pueden abrir ventanas o sacar patas, eso sería acampada», matizó Santos. Todo ello irá regulado con un reglamento de uso, estableciendo horarios, tiempos de estancia, obligaciones de cuidado, etc, y en su caso, el pago de una tasa. «El reglamento se hará», avanzó. Y si este uso se extiende a otros puntos del municipio, acabará siendo una ordenanza municipal para «ordenar la actividad en el resto de la ciudad». Sería en la línea de lo que marcan espacios similares en el resto de la provincia, con el asesoramiento también de las asociaciones de caravanistas, con el Ayuntamiento de Soria «va de la mano» en este asunto.