Autocaravanas y campers, las novedades de la DGT para 2025 si sales de viaje

Las autocaravanas y campers son cada vez más populares y en Soria, donde el turismo de naturaleza es un atractivo clave, abundan especialmente en verano. Para este 2025 la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene novedades 'jugosas' a la hora de hacer un gran viaje o una pequeña escapada.

No obstante los ayuntamientos siguen teniendo potestad a la hora de establecer regulaciones, así que conviene consultar el destino sea en una de las 12 áreas habilitadas en Soria o en casco urbano. Aún así, hay novedades muy jugosas.

Según explica el portal Autocaravanas y Campers, entre los cambios se cuenta el del peso máximo autorizado para conducir una autocaravana con el carnet B, el 'de coche'. Hasta ahora está en una masa máxima autorizada (MMA) de 3.500 kilos, pero subirá a 4.200 kilos sin remolque. Con remolque será necesario el permiso B96 pero se eleva a 5.000 kilos.

Además, esto es lo que hay que tener en cuenta con los cambios de la DGT a la hora de viajar en camper o autocaravana, sobre todo teniendo en cuenta que se equiparan legalmente a los turismos y por tanto pueden aparcar al igual que estos cumpliendo unos requisitos:

No se pueden desplegar elementos externos más allá del perímetro del vehículo tales como sillas o toldos.

más allá del perímetro del vehículo tales como sillas o toldos. Está prohibido verter líquidos a la vía pública.

a la vía pública. Deben estar estabilizadas por ejemplo con calzos.

por ejemplo con calzos. No se permite el uso comercial.

También hay novedades de cara a pasar la ITV, según recoge Autocaravanas y Campers:

Las comercializadas desde 2022 deben llevar ayudas a la conducción y se analizarán en la inspección.

y se analizarán en la inspección. Se vigilará especialmente la seguridad de instalaciones eléctricas y de gas .

. Los neumáticos deben tener un dibujo con una profundidad de al menos 1,6 milímetros y se recomienda que no tengan más de seis años.

deben tener un dibujo con una profundidad de al menos 1,6 milímetros y se recomienda que no tengan más de seis años. Habrá un control más estricto de emisiones .

. La inspección digitalizada permitirá agilizar tiempos.

Así, consultando las normativas locales por si hubiese restricciones por ejemplo de tamaño o en cascos históricos, así quedarán las novedades de la DGT para 2025 en un tipo de turismo cada vez más popular. Ya sólo queda escoger destino o destinos y disfrutar.