Herido un ciclista en Eduardo Saavedra en un choque con un taxi

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un ciclista ha requerido atención sanitaria tras resultar herido en un choque con un taxi también implicado. El accidente de tráfico ha tenido lugar en la avenida Eduardo Saavedra de la capital, no muy lejos del cuartel de la Guardia Civil.

La central de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido la llamada de aviso a las 12.46 horas de este lunes, informando del suceso. También se solicitaba asistencia sanitaria para el ciclista, un varón de unos 60 años.

Se ha pasado el aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.