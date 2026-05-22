La CHD presentará en Soria un documental sobre los humedales esteparios en el congreso RestauraRíos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) presentará en el Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026, que se celebrará en Soria, su última producción audiovisual sobre ecosistemas acuáticos, ‘Limnos, la historia natural de las aguas esteparias’, un documental centrado en el mundo de la limnología y en la biodiversidad de los humedales esteparios.

La CHD destacó que los humedales esteparios constituyen “los puntos calientes de máxima biodiversidad” de los sistemas continentales, aunque lamentó que históricamente hayan quedado al margen de las principales líneas de conservación. Además, puso en valor el papel ecológico que desempeñan estos espacios rodeados de zonas agrícolas, convertidos en “islas de biodiversidad en un océano de tierras de labor”.

El documental aborda además el fenómeno de la desecación estival de estos ecosistemas, un proceso que, según la organización, constituye el eje de una compleja red de relaciones biológicas de “riqueza extraordinaria”.

La producción muestra desde crustáceos del zooplancton hasta aves migratorias, anfibios y microorganismos adaptados a la alternancia entre inundación y sequía. Asimismo, recoge cómo, tras el regreso del agua a los cerca de 1.300 humedales esteparios identificados en la cuenca del Duero, se reactivan procesos biológicos dormidos en el barro seco y reaparecen miles de organismos y especies vegetales y animales.

Entre las especies mencionadas figuran anfibios como el gallipato, las ranas de San Antonio, tritones y sapillos, además de numerosas aves acuáticas que utilizan estos espacios como áreas de descanso y nidificación.

La CHD explicó que el documental supuso “un importante desafío técnico” y requirió cuatro años de grabaciones en humedales emblemáticos como Villafáfila, Cantalejo, Boada, Chozas o Villadangos, además de otros sistemas lagunares repartidos por la cuenca del Duero, informa Ical.

Las imágenes se obtuvieron mediante cámaras especiales desarrolladas para grabar por primera vez criaturas diminutas en su hábitat natural y documentar aspectos desconocidos de la biología de pequeños crustáceos del zooplancton y de sus depredadores. El trabajo audiovisual incluye además secuencias de grandes bandos de aves migratorias y de mamíferos ligados a estos humedales.

El Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2026 está organizado por la CHD y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International Europe, a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la colaboración del Ayuntamiento de Soria.

El simposio se celebrará en Soria del 10 al 12 de junio. El encuentro reunirá a especialistas y expertos en restauración de ríos, humedales y ecosistemas acuáticos y abordará cuestiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua, la restauración ambiental y los efectos del cambio climático sobre los sistemas fluviales y lagunares.