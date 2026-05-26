La autopsia dice que la causa de la muerte del cubano de Tajueco es «indeterminada»

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Las principales incógnitas que rodean el denominado crimen de Tajueco que costó la vida al ciudadano cubano Jorge Luis en Soria siguen pendientes. La instrucción, que alcanza ya los 20 meses, aún no ha dado respuesta a cómo, cuando y porqué murió la víctima cuyo torso fue hallado en noviembre de 2024 en el cementerio de la pequeña localidad de Andaluz. La esperada autopsia definitiva, entregada al Juzgado de Almazán la semana pasada, no ha arrojado luz sobre el macabro suceso y ha determinado que la causa de la muerte es «indeterminada», según confirmaron fuentes cercanas al caso.

El crimen de Tajueco arranca en noviembre de 2023 cuando Jorge Luis desaparece sin dejar rastro, salvo un mensaje de móvil enviado a un primo suyo residente en Zaragoza. Su familia en España interpone una denuncia y comienza una investigación que culmina un año después con el hallazgo del torso, en avanzado estado de descomposición, en el cementerio de Andaluz. En ese momento también se procedía a la detención de Alicia, cubana de nacimiento, residente en Soria y pareja de Jorge, y de Manuel, soriano, residente en Tajueco, y expareja de Alicia, como presuntos autores de la muerte de Jorge.

En estos 20 meses de instrucción la causa ha pasado hasta por 4 jueces hasta que el pasado diciembre el nuevo titular de Almazán asumió la causa. Una de las claves era la autopsia, pero, tal y como está explicado, el resultado indica que no se puede determinar la causa de la muerte. La autopsia se ha practicado sobre el torso recuperado en Andaluz que, hasta el momento, es la única parte del cuerpo de la víctima que se ha localizado.

No obstante, aún hay pendientes varias diligencias procesales, por lo que aún no hay previsión de que pueda celebrarse el juicio. Entre otras cuestiones, hay pendientes informes del Laboratorio de Policía Científica –referentes a los diferentes enseres incautados en los registros de la casa de Manuel y entre los que podría estar el ‘arma’ utilizada en el crimen– o el documento de análisis sobre los datos encontrados en el volcado de los móviles los acusados. Cabe recordar que se tratará de un proceso con jurado popular.

Tanto Alicia como Manuel permanecen en prisión provisional, ella en Zuera (Zaragoza) y él en Soria. Durante la instrucción han existido escritos para acelerar diligencias y las dos defensas, tanto la de Alicia como la de Manuel, han solicitado la libertad de los acusados. De momento, esas peticiones han sido denegadas. Según pudo saber este medio, este mismo viernes está fijada una nueva comparecencia ante el juez de ambos acusados. Este trámite estaba fijado antes de que se conociera el informe de la autopsia. Estas comparecencias se celebran de forma periódica para ‘revisar’ la situación de prisión provisional de los acusados. En la vista del viernes la Fiscalía trasladará si es favorable o no a la permanencia de los dos acusados en prisión y también podrán hacer sus observaciones los abogados defensores de ambos. El juez expresará en un auto su decisión.

La ley marca que la prisión provisional, para un caso de esta naturaleza, es de un máximo de 2 años, aunque es prorrogable en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso del asesino de Matamala, cuya sentencia se conoció hace escasas semanas, estuvo en prisión provisional cuatro años.

En todo el proceso de instrucción del caso ni Manuel ni Alicia han prestado declaración sobre los hechos. Tras ser detenidos se negaron a colaborar con los agentes. No obstante, Alicia, tras contratar un abogado, sí hizo una primera declaración gracias a la que, entre otras cosas, se pudo localizar el torso de Jorge Luis. También permitió a la Policía establecer algunas cuestiones, que deberán corroborar las pruebas, que ofrecen pistas sobre cómo pudo ser el crimen. Así se establece la hipótesis de que Jorge ya estaba muerto cuando se envía un extraño mensaje a un familiar que es el que desata el inicio de la investigación en noviembre de 2023 .

Los móviles han sido importantes en el caso ya que sí se ha certificado que el mensaje al familiar se envió desde Peñafiel (Valladolid) en un claro intento por despistar a los agentes. También la geolocalización de los terminales indica que los dos acusados estaban juntos en el momento en el que la Policía tiene fijada la muerte de Jorge Luis.