Soria, territorio de pruebas de una app de Asaja para predecir el rendimiento del trigo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Asaja está realizando muestreos en Soria para mejorar la predicción de los resultados del trigo con una aplicación que ha puesto en marcha el grupo operativo App-tri para el desarrollo de una herramienta digital capaz de anticipar el rendimiento del cultivo con meses de antelación. En la campaña pasada comenzó un intenso trabajo en la provincia y en Burgos, dos de las principales zonas productoras del país.

Son unas actuaciones que forman parte del núcleo científico del proyecto: la generación de datos agronómicos de alta calidad que permitan construir modelos predictivos robustos, combinando mediciones en campo con información procedente de satélite.

El procedimiento de muestreo aplicado en estas parcelas responde a un prototipo riguroso que garantiza la representatividad de los datos. A través de un marco de 40x40 centímetros y una selección aleatoria de puntos dentro de la parcela, los técnicos recogen biomasa vegetal evitando sesgos y capturando la variabilidad real del cultivo. Este enfoque intraparcelario es uno de los elementos diferenciales del proyecto, ya que permite analizar lo que ocurre dentro de cada parcela, no sólo entre parcelas.

Una vez en laboratorio los muestreos se someten a un proceso de secado y análisis que permite cuantificar parámetros clave como biomasa, número de espigas, peso de mil granos o contenido en nitrógeno. Estos datos son fundamentales para comprender el estado del cultivo y su potencial productivo.

Pero el verdadero valor del proyecto App-Tri reside en la integración de esta información con datos de teledetección. A través de imágenes satelitales del programa Copernicus (Sentinel-2) se analizan índices como el NDVI o el NDRE que reflejan el valor real del cultivo. La combinación de ambos tipos de datos permite validar modelos capaces de extrapolar lo observado en campo al conjunto de la parcela.

El objetivo final no es otro que poner en manos del agricultor la herramienta que permitirá la predicción del rendimiento hasta tres meses antes de la cosecha y optimizar la toma de decisiones en aspectos clave como fertilización, riego o manejo del cultivo.

Con estos trabajos de campo, App-Tri no sólo avanza en el desarrollo tecnológico, sino que refuerza su compromiso con una agricultura más eficiente, sostenible y basada en datos.

La herramienta, cofinanciada por la Unión Europea al 80% con Fondos Feder y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con fondos AGE ha contado con un montante total de ayuda de 507.255,70 euros. Cabe señalar que la app ha sido realizada por Asaja, Fertinagro Biotech y la Universidad Politécnica de Valencia.