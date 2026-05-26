El aviso de incendios que conviene revisar antes de hacer una ruta por Soria este verano

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Antes de organizar una ruta por Soria este verano, conviene revisar el aviso de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, porque la normativa autonómica marca la época de peligro alto entre el 12 de junio y el 12 de octubre y extiende restricciones al monte y a los terrenos situados en una franja de 400 metros.

Ese marco afecta a planes muy habituales en escapadas y excursiones, desde el uso de barbacoas y hornillos hasta determinados trabajos con maquinaria o pruebas con vehículos a motor, de modo que consultar la información oficial evita sanciones y, sobre todo, reduce riesgos en una provincia muy ligada al turismo de naturaleza.

Qué debe mirar cualquiera que vaya a hacer una ruta por Soria

Soria entra de lleno en ese escenario de vigilancia reforzada durante buena parte del verano. La Junta recuerda que en época de peligro alto se aplican restricciones sobre actividades que puedan provocar fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, con especial atención al monte y a la franja de 400 metros que lo rodea.

Entre las limitaciones que más conviene revisar antes de salir figuran las barbacoas, asadores, hornillos y otros elementos que puedan causar fuego, así como el uso de maquinaria o equipos como sopletes, soldadores, radiales o antorchas de goteo.

Cuidado con las barbacoas en el campoGetty Images

También aparecen condicionados o prohibidos el uso del fuego en la actividad apícola, la quema de restos al aire libre en determinados suelos próximos al monte y la celebración de rallies u otras pruebas con vehículos a motor en pistas forestales, salvo autorización.

A eso se suman prohibiciones permanentes que muchas veces se pasan por alto cuando se prepara una jornada en el campo. La Junta insiste en que no se puede prender fuego en el monte y sus proximidades en los supuestos vetados por la normativa, ni tirar colillas, fósforos o materiales en ignición, ni obstaculizar con vehículos caminos, pistas forestales o cortafuegos que puedan necesitar los equipos de extinción.

Por qué conviene comprobarlo antes de salir

El mensaje práctico para quien planea senderismo, una comida al aire libre o una escapada de fin de semana por Soria es sencillo: no basta con mirar el tiempo. También hay que revisar si la actividad prevista encaja en la normativa vigente de incendios forestales, porque la Junta puede declarar además periodos extraordinarios de peligro medio o adoptar medidas adicionales cuando las condiciones meteorológicas lo aconsejan.

Ese detalle es importante en una provincia donde muchas rutas discurren por espacios forestales o muy próximos a ellos. Una consulta previa a la información oficial de la Junta ayuda a saber qué se puede hacer, qué requiere autorización y qué debe aplazarse, especialmente en jornadas de calor, viento o baja humedad, cuando cualquier descuido puede tener consecuencias graves.