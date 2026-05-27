Sanidad conciencia en Soria sobre el eclipse, una visión directa causa lesiones irreversibles

Sanitarios con las gafas adecuadas para mirar al sol, en la presentación de la campaña.Mario Tejedor Hernández

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La visión directa al sol causa retinopatía solar, una lesión para la que no existe tratamiento efectivo. Para concienciar de los peligros y prevenir daños irreversibles que puede provocar no seguir las recomendaciones durante el eclipse del próximo 12 de agosto, que podrá verse de forma privilegiada en Soria, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria llevan a cabo una campaña, 'Protege tus ojos durante el eclipse solar', a través de un video y cartelería dirigida especialmente a los centros educativos, pero por supuesto también a la sociedad en general, a través de asociaciones, ayuntamientos y otras entidades que lo soliciten en los centros de salud o en el propio Hospital Universitario Santa Bárbara.

"Al cabo de unos segundos de mirar al sol, se puede llegar a producir un daño que puede ser ya irreversible y nos dejaría una mancha o un escotoma central en la retina que nos impediría bastante realizar una vida adecuadamente", explicó el jefe del Servicio de Oftalmología, Carlos Hijar, durante la presentación de la campaña, en la que estuvo acompañado por la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, y la directora médica del Complejo Asistencial, Marta León.

Sobre el eclipse, Hijar destacó que mirarlo "a través de unas gafas de sol o cristales ahumados o antes radiografías, no sirve. Hay que utilizar siempre unas gafas con un código de ISO, que es el 12312-2 y mirar que no estén caducadas, porque caducan normalmente a los 3 años".

Todos estos consejos quedan recogidos en un video y cartelería que Sacyl divulgará a través de sus redes sociales, en la pantalla del vestíbulo principal del Hospital Universitario Santa Bárbara y en todos los centros de la Gerencia.

El especialista en Oftalmología recalcó que es necesario buscar atención médica inmediata si después del eclipse se produce visión borrosa, mancas oscuras en el centro de la visión, dificultad para ver los colores, distorsión de las imágenes o dolor de cabeza con problemas visuales.

Puso especial atención en los niños y jóvenes como los más vulnerables, a los que habrá que supervisar durante el eclipse para prevenir que no sufran daños por una visión directa al sol.

Días antes del eclipse, se instalará una mesa informativa en el vestíbulo del hospital atendida por profesionales del servicio de oftalmología.

Además, Hijar ha impartido sesiones informativas en el servicio de urgencias del hospital a los equipos de atención primaria, en la Facultad de Ciencias de la Salud y en el Colegio de Médicos de Soria al objeto de que estén preparados tanto para prevenir como para responder a posibles incidencias.

La directora médica destacó asimismo que la Gerencia también ha editado material y creado códigos QR con consejos sobre picaduras y mordeduras de víboras, la necesidad de protección solar y frente a altas temperaturas y una adecuada manipulación de alimentos para evitar intoxicaciones.

De todos estos aspectos se trató en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi, celebrado esta mañana, según informó la delegada territorial de la Junta.