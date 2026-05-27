El TSJ ratifica la condena de año y medio de cárcel por agresión sexual y amenazas en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la sentencia de año y medio de cárcel para un acusado de agresión sexual y amenazas dictada por la Audiencia Provincial de Soria, obligándole igualmente a indemnizar a la víctima en 1.240 euros.

El TSJ, que rechaza el recurso presentado por la representación del procesado, considera probados los hechos. La denunciante conocía al encausado porque habían coincidido en varias excursiones a las que denominaban como “caravanas del amor”, donde se reunían solteros y solteras. El 29 de julio de 2021, después de que él le hubiera ofrecido pasar unos días en su casa, viajó en autobús desde Madrid hasta Soria, donde la recogió el acusado para llevarla al pueblo donde residía. Ella abonó la suma de 200 euros por su estancia y estuvo hasta el 3 de agosto.

Durante los primeros días de la convivencia, el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables en esta causa, comenzó a insinuarse a la víctima instándole a mantener relaciones sexuales. Intentaba rozarla cada vez que pasaba por su lado con la consiguiente protesta de ella que quiso dejar claro que su única intención era conocer turísticamente la zona y no quería ningún tipo de relación sexual con él.

Apenas dos días después de que llegara a la casa, el acusado volvió a insistir en los mismos términos y ella, que se encontraba en el sofá de la vivienda, se dirigió a la cocina donde permaneció hasta que se percató de que él se había quedado dormido. Otro día, ella se encontraba limpiando la casa y el encausado le dijo que estaba obsesionada con limpiar y de nuevo sacó a colación las relaciones sexuales, diciéndole que lo que tenía que hacer era «echar un polvo» por lo que ella se marchó a su habitación. Ya por la noche, el acusado se reunió con unos amigos en la vivienda, y se quedó con ellos bebiendo en el salón. Durante la conversación les dijo que había una mujer en casa pero que era «una estrecha».

Por último, al día siguiente, cuando el acusado estaba cocinando, la mujer le preguntó si la dejaba prepararse el desayuno, a lo que él contestó que antes tendría que mantener relaciones sexuales. Ante su insistencia, la víctima manifestó que iba a llamar a la Guardia Civil y en ese momento él se echó hacia atrás y alzó un cuchillo amenazándola con agredirla si avisaba a los agentes. A continuación, tiró el cuchillo y comenzó a realizarle tocamientos, le agarró los brazos, le tiró del pelo y la empujó empotrándola contra la pared, propinándole una patada en la pierna. Finalmente la víctima pudo zafarse de él y salir corriendo de la casa para pedir auxilio. Sufrió varios hematomas y contracturas. El Juzgado de El Burgo decretó como medida cautelar la prohibición al acusado de acercamiento a la víctima y sus espacios habituales a menos de 200 metros.

La sentencia condenó también al acusado a una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones.