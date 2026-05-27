Una 'Pajarita Ilustre' para premiar el reciclaje de papel en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria lleva años recibiendo Pajaritas Azules como premio a su apuesta por el reciclaje de papel. Ahora lo ha hecho en la categoría de 'Pajaritas Ilustres', una forma de reconocer a las localidades que han sostenido este buen hacer en el tiempo.

El Ayuntamiento de Soria ha sido reconocido un año más en los premios nacionales Pajaritas Azules, consolidándose entre las entidades locales “ilustres” por su trayectoria sostenida y excelencia en la recogida selectiva de papel y cartón. El concejal Javier Muñoz ha sido el encargado de recoger este reconocimiento en el acto celebrado en la mañana de este miércoles dentro de la décima edición de estos galardones impulsados por Aspapel y Repacar, un programa que evalúa y distingue la calidad de la gestión municipal en materia de reciclaje y sostenibilidad.

Soria vuelve a situarse entre los municipios destacados a nivel nacional y forma parte del grupo de entidades reconocidas como 'Pajaritas Ilustres', una categoría reservada a aquellas administraciones locales que han conseguido mantener durante más de cinco años consecutivos la máxima distinción del programa. Desde el Ayuntamiento han querido destacar la importancia de este reconocimiento “por la exigencia de los criterios de evaluación y por situar a Soria entre las ciudades referentes de España en recogida selectiva y gestión medioambiental” y, sobre todo, se quiere agradecer el compromiso de la ciudadanía que “cada día recicla más y mejor”.

La organización ha recordado que los premios Pajaritas Azules cumplen este año una década reconociendo la excelencia municipal y que en este tiempo se han entregado 904 galardones a entidades locales de todo el país. En esta edición han sido distinguidas 46 entidades locales que representan a más de 14 millones de habitantes.

Los criterios valorados incluyen especialmente las campañas de comunicación y concienciación ciudadana, así como los procedimientos de control y calidad en la recogida selectiva.

La permanencia de Soria entre las entidades “ilustres” supone, además, un reconocimiento a la continuidad de las políticas municipales de sostenibilidad, reciclaje y economía circular desarrolladas durante los últimos años. Junto a Soria, figuran también en esta categoría ciudades y entidades como Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Fuenlabrada, Gijón, Lleida, Logroño, Sevilla o Valladolid, entre otras administraciones locales de referencia en políticas medioambientales y reciclaje.