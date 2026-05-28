Paseo primaveral de luz y color en la Dehesa

Las fotografías de esta galería capturan ese instante mágico del día: el contraste de las sombras alargadas bajo los árboles, el estallido multicolor de las flores y el bullicio alegre de los sorianos paseando. Entre el trino de las aves que celebran el buen tiempo y el destello de la luz filtrándose entre las hojas, estas imágenes son el reflejo fiel de un parque que, en mayo, se llena de vida, calma y color.
Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria. MonteseguroFoto
Paseo por la Alameda de Cervantes
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