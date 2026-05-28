Paseo primaveral de luz y color en la Dehesa

La primavera ha despertado con toda su fuerza en el parque de la Alameda de Cervantes. A media mañana, la joya verde de Soria —cariñosamente conocida por todos como la Dehesa— se convierte en un escenario vibrante donde la naturaleza y la vida urbana se fusionan bajo un sol radiante.

Las fotografías de esta galería capturan ese instante mágico del día: el contraste de las sombras alargadas bajo los árboles, el estallido multicolor de las flores y el bullicio alegre de los sorianos paseando. Entre el trino de las aves que celebran el buen tiempo y el destello de la luz filtrándose entre las hojas, estas imágenes son el reflejo fiel de un parque que, en mayo, se llena de vida, calma y color.

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes

Primavera y sol de media mañana en la Dehesa de Soria.MonteseguroFoto Paseo por la Alameda de Cervantes