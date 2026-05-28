Las radios escolares de Soria participan en una jornada común realzando su valor como herramienta educativa

I encuentro de la Red de Radios EscolaresMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las radios escolares de Soria han protagonizado un encuentro en el CFIE de Soria para seguir creciendo entorno a la emisión radiofónica que practican en sus aulas, talleres y charlas en una jornada dedicada a la comunicación, la creatividad y el trabajo colaborativo a través de la radio. La iniciativa congregó a las siete emisoras participantes de la red provincial de radios escolares, cuyos estudiantes compartieron experiencias, aprendieron nuevas técnicas y protagonizaron diferentes espacios radiofónicos en directo. La cita congregó a Olmacedit@s on air, Onda infantes, Poli en la Onda, Onda Rivero, Radio Doña Jimena, Ecos de Tierras Altas y Radio Diego Láinez.

A lo largo del encuentro se desarrollaron varios talleres prácticos centrados en distintos aspectos del medio radiofónico. Los participantes trabajaron el doblaje y la expresión vocal, la creación de concursos para antena, la realización de entrevistas, la información meteorológica, la producción y edición de sonido, así como la elaboración de sintonías, presentaciones y despedidas de programas. Además, también se organizó un espacio dedicado a la creación de anuncios radiofónicos y una emisión en directo en la que el alumnado pudo poner en práctica todo lo aprendido durante la jornada.

La actividad sirvió para poner en valor la radio escolar como herramienta educativa y de convivencia, fomentando la expresión oral, el trabajo en equipo y la participación del alumnado. Durante toda la mañana, estudiantes y docentes intercambiaron ideas y experiencias en una jornada educativa dinámica que pone de manifiesto el valor educativo de las radios escolares en las aulas sorianas.