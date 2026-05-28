El PP alerta sobre que "Soria ya no es una ciudad tranquila, la sensación de los vecinos es de inseguridad"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria ya no es una ciudad tranquila desde el punto de vista de la seguridad. Así lo asegura el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria, para quien la sensación que transmiten los vecinos es la de "una sensación de inseguridad".

Así lo han trasladado este jueves los concejales Belén Izquierdo y Damián Ferrero, quienes han alertado de robos a plena luz del día en El Collado, coches vandalizados en Los Royales y con un video de por medio, entrada a garajes en este mismo barrio para hurtos en vehículos, ola de robos en coches en toda la ciudad y quema de contenedores que afectan a inmuebles y negocios. "Nunca pasaba nada grave y no queremos crear alarma, pero tenemos derecho a sentirnos seguros en la ciudad y a estar protegidos", ha señalado la portavoz del grupo.

Izquierdo ha puesto el foco en la Policía Local y ha apuntado como responsable al concejal de Personal, Eder García, por el número de efectivos que componen la plantilla. "Son años de disminución de policías y de aumento de la carga de trabajo, que lógicamente repercute en la vigilancia y en la prevención".

Ferrero ha abundado en los actos vandálicos, en las peleas en La Zona y su entorno y en los heridos registrados tras estos incidentes, varios de ellos agentes de Policía. "Hay videos que lo acreditan y a pleno luz del día". "Hay una preocupación real entre la ciudadanía y creemos que las administraciones deben velar por la seguridad y hacer más".

El concejal ha ofrecido datos de la plantilla de la Policía Local: en 2018 había 69 efectivos, en 2023 se redujo a 61 y a mayo de este año apenas hay 47, ni siquiera el ratio mínimo que asciende a 60. "El concejal de Personal, el 22 de mayo, habla de 43 efectivos y 9 plazas vacantes, pero estos nuevos agentes se incorporarán en agosto de 2027, dos años después de crearse las plazas".

Ferrero también ha añadido que una resolución del titular del departamento de Personal ya hablaba de "insuficiencia de efectivos y que el número real es insuficiente para ofrecer unos servicios de 24 horas con turno mínimos de 6 agentes".

Además, ha señalado que la Policía Local de Soria no tiene cubierta la plaza de intendente, la de mayor rango, y que hay dos subinspectores, y que uno de ellos ejerce como responsable" y llama a una "reflexión" al equipo de gobierno por la carencia de efectivos.

Y ¿cual es la propuesta del PP? A medio plazo, incrementar la plantilla de la Policía Local no solo a 60, "sino más allá". Por otro lado, agilidad en los trámites para cubrir los puestos vacantes públicos, especialmente policía y bomberos. En tercer lugar, intensificar la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local, "que se produce, pero el problema es que 20 agentes cambiarán de destino en torno a las fiestas de San Juan".

Además, pide al Ayuntamiento que se intensifiquen los servicios llegando a acuerdos con la Policía Local para cubrirse los turnos mínimos, y que el dinero previsto en los presupuestos para los 9 nuevos agentes que no llegarán hasta 2027 sirvan para ello".

En el turno de preguntas, los populares han reiterado que Soria "es una ciudad viva pero hay sensación de inseguridad entre los vecinos" y que "los ritmos no se corresponden con lo que necesita la ciudad. No metemos miedo, los hechos están en la calle".

Respecto a la respuesta del Gobierno de que en Rota solo se han producido 6 detenciones desde 2025, Ferrero ha señalado que "Subdelegación y Ayuntamiento creen que no hay un problema de seguridad, pero nosotros creemos que sí. Los vecinos se lo piensan para aparcar su coche al lado de un contenedor".