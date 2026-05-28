El Banco de Productos Acompartir ya dona en Soria a los más vulnerables

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Banco de Productos solidario Acompartir, el homólogo del Banco de Alimentos, pero en este caso, centrado en productos no alimentarios, abre un punto de reparto en Soria, en el Polígono Las Casas, en concreto en la nave de la empresa de paquetería SEUR, con el objetivo de donar ayuda material a colectivos vulnerables de la provincia.

Esta organización, pionera en su campo, dona todo tipo de bienes materiales, desde artículos de higiene, limpieza, material escolar, ropa, calzado, electrodomésticos..., a entidades benéficas que trabajan con colectivos vulnerables. Lo hacen con género procedente de excedentes de empresas fabricantes y distribuidoras que, en lugar de destruirlo, optan por donarlo, como explica la directora de la Fundación Acompartir, Leticia López-Cotelo, quien añade que esta ayuda se dirige a entidades benéficas y parroquias que atienden a colectivos vulnerables.

Las entidades sociales deben registrarse en Acompartir y de ese modo pueden solicitar, a través de la web www.acompartir.es, los diferentes artículos que demanden sus usuarios. "Cuando se registran, nosotros verificamos que no tienen ánimo de lucro y que no van a vender el producto, entonces ya pueden solicitarlo", apunta López-Cotelo, impulsora de esta idea que es realidad desde hace 13 años y que cuenta ya con más de 60 puntos de recogida en distintas provincias españolas. “Somos el puente entre las empresas y las entidades sociales”, matiza.

Sobre cómo surgió este proyecto solidario, señala que "las empresas tenían productos que no vendían y por otro lado hay 12 millones de personas en exclusión social que lo necesitan, era cuestión de ponerlas en relación".

El Banco de Productos maneja toneladas de productos que provienen de empresas y grandes distribuidoras, desde noviembre también de pequeñas firmas que los donan, y que se benefician a su vez de ventajas fiscales y de logística porque liberan espacio en sus almacenes, además del beneficio social y medioambiental por cuanto son bienes que no van a destrucción. Se trata de artículos nuevos que han sido descartados del circuito comercial por distintas razones como errores en el etiquetado, taras, cambios de temporada, de branding o porque han quedado obsoletos y están fuera de temporada, así como devoluciones. “Todos son productos nuevos y aptos para el uso, pero que por decisiones comerciales no se pueden vender”, explica la directora de Acompartir. A este respecto, señala que trabajan con grandes firmas como puede ser Amazon, Ikea o Disney, pero también otras menos conocidas, "que son las que más donan".

Actualmente son más de 200 empresas donantes y dos millones de personas beneficiadas las que avalan este modelo, con el que se ha evitado que más 3.800 toneladas de artículos acaben en la basura, cifran en Acompartir que ahora llega a Soria en su deseo de cubrir un mayor espectro y seguir colaborando para ayudar a los más vulnerables. “La pobreza afecta en Soria al 17% de su población en la capital, nuestra función es que ninguna de estas personas tenga que elegir entre calentar su hogar, alimentarse adecuadamente o cubrir necesidades básicas como la higiene o el cuidado de sus hijos”, afirma López- Cotelo.

Actualmente, la red de distribución supera las 700 entidades sin ánimo de lucro que trabajan con colectivos diversos como mayores, personas sin hogar, familias vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o personas con discapacidad, entre otros colectivos.

Por ello, hace un llamamiento a ONG, parroquias y asociaciones de la zona para que se sumen a esta red. “Queremos que ninguna entidad que presta ayuda en Soria se quede fuera. Este banco de productos está para apoyarles en su labor diaria y evitar que artículos perfectamente útiles terminen en la basura”, recalcan desde la organización.

Para formar parte de esta red solidaria, las organizaciones interesadas deben registrarse de forma gratuita en la plataforma de Acompartir y presentar la documentación que acredite su carácter social y sin ánimo de lucro. También los comercios, tiendas y supermercados de Soria y provincia pueden formar parte de esta red solidaria a través de la nueva app para tiendas impulsada por Acompartir. Esta herramienta permite a pequeños establecimientos y grandes superficies donar sus excedentes a entidades benéficas de la zona, evitando así que artículos perfectamente aprovechables terminen desechados o cogiendo polvo en el almacén.

A través de la plataforma, los establecimientos publican sus excedentes indicando tipología, cantidad y ubicación, mientras que las entidades sociales de la provincia pueden consultar, filtrar y reservar los productos disponibles en función de sus necesidades. Ahora ya existe la posibilidad de recoger los productos en Soria, gracias a la colaboración de la Fundación Seur, con la que Acompartir trabaja en otros puntos de España. "En 48 o 72 horas puede estar allí", procedente del gran almacén de Illescas, Toledo, sede central esta entidad sin ánimo de lucro.

Acompartir, cuyo propósito es rescatar productos nuevos no alimentarios para donarlos a personas en riesgo de exclusión social, forma parte de la Alianza Goods to Give (G2G), una red europea con las principales entidades receptoras de donaciones de productos no alimentarios de Francia (ADN France), Bélgica y Holanda (Goods to Give) y España (Acompartir). Juntas promueven un movimiento económico y social que intenta dar solución a dos de las grandes problemáticas, la pobreza y la contaminación del medio ambiente.