El PSOE contesta al PP sobre seguridad: "Que dejen de utilizar el miedo de la gente"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La seguridad es un tema muy socorrido por los grupos políticos cuando buscan reprochar al equipo de gobierno sus gestiones en esta materia. Los populares comparecieron este jueves para criticar el clima de inseguridad que, según ellos, se respira en una ciudad tranquila como Soria.

La respuesta ha llegado por boca del concejal de Personal, Eder García, quien ha señalado que "ni siquiera las cifras de las que hablan son exactas", en referencia a los efectivos de la Guardia Civil, porque "hay dos plazas más de las que dicen".

El edil ha pedido al PP que "ejerza la oposición con responsabilidad". "Pareciera que siguen el mandato de Madrid de enfangar y generar crispación y miedo". Ha garantizado "la máxima coordinación con la Policía Nacional" y ha puesto el ejemplo de que en San Juan "habrá el mismo dispositivo que el año pasado".

Para reforzar la plantilla, Eder ha explicado que hay "dos vías, la selección y la adhesión de la Junta para que se incorporen los 9 agentes y cuatro más" con la promoción interna.

En cualquier caso "por mucho que queramos correr, los agentes deben hacer las prácticas".

Por último, ha vuelto a pedir a los populares que "dejen de utilizar el miedo de la gente. No está en la calle esa sensación de inseguridad, se desmiente desde el inicio".