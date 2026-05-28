Reparto de migas a favor de ASOEM

La asociación ASOEM trabaja para apoyar a los que padecen esclerosis múltipleMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple (Asoem) volvió a poner el foco en la visibilización de esta enfermedad con una nueva edición de sus tradicionales migas solidarias, que se celebraron en la plaza de las Mujeres, a 2€ el plato, un almuerzo sabroso y un dinero que sirve para colaborar con la asociación. La cita está organizada con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La Agrupación de Extremeños de Soria fue la encargada, un año más, de preparar las migas.

Desde el colectivo insistieron en la importancia de mejorar el diagnóstico precoz y la atención sociosanitaria a las personas afectadas por esta enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Asoem recordó que muchas personas pasan por diferentes consultas médicas antes de llegar a neurología, lo que retrasa el tratamiento adecuado. La asociación destacó además que cada año se registran cerca de 1.900 nuevos casos en España y que la mayoría de los diagnósticos corresponden a mujeres, con una edad media de aparición situada en torno a los 32 años.

Las actividades organizadas por Asoem se completarán con una conferencia en la Casa del Agricultor, donde la neuróloga del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y miembro de la Sociedad Española de Neurología, Patricia Mulero, abordará los últimos avances relacionados con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la esclerosis múltiple. La charla será el viernes 29 de mayo por tarde, a partir de las 19.00 horas, y contará con la organización de Caja Rural de Soria y la colaboración de la propia asociación.