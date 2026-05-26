Ciencia y migas solidarias en Soria en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Hormigueos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, debilidad, urgencia para orinar, problemas de vista, falta de equilibrio… Una persona con esclerosis múltiple convive con 14 síntomas diferentes como media, muchos de ellos invisibles, según el estudio Impacto de los Síntomas de la Esclerosis Múltiple.

Es habitual que las personas que los padecen busquen respuesta a sus primeros síntomas en las consultas de Atención Primaria, urgencias, oftalmología, traumatología… hasta llegar a la consulta de neurología que es la adecuada para tratarlos. Por eso es tan importante que profesionales de tantas disciplinas diferentes tengan conocimiento específico de la esclerosis múltiple, pues aceleraría notablemente el proceso diagnóstico.

Es una de las principales reivindicaciones de la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple, Asoem, que reclama que se mejore el proceso diagnóstico y el abordaje sociosanitario de la enfermedad que registra unos 1.900 nuevos diagnósticos cada año en el país, lo que corresponde a 158 al mes, y el 68% de las personas diagnosticadas son mujeres., con una edad media de aparición de 32 años.

Desde Asoem recuerdan que el diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, es uno de los pilares que ha hecho cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Cuando el sistema inmune acaba de empezar a equivocarse, es posible frenarlo y limitar de forma notable sus daños.

Para hablar de estos y otros aspectos referidos a los avances recientes en diagnóstico, tratamiento y pronóstico, el viernes 29 de mayo por tarde, a partir de las 19.00 horas, la neuróloga del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y miembro de la Sociedad Española de Neurología, Patricia Mulero, ofrecerá una conferencia en la Casa del Agricultor, con entrada libre.

La intervención está organizada por Caja Rural de Soria, con la colaboración de Asoem, que celebra así el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, además de su ya tradicional actividad de reparto de migas solidarias, que tendrá lugar el jueves 28 de mayo, como en otras ocasiones en la plaza de las Mujeres. Será a partir de las 12.00 horas, al coste de dos euros, con la Agrupación de Extremeños de Soria como encargada, un año más, de la elaboración del rico manjar.