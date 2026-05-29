El secretario de Estado de Energía conoce en Soria los proyectos industriales renovables de Rebi

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La central térmica “Soria II” de Rebi, ubicada en el polígono industrial Las Casas, ha recibido este jueves la visita institucional del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dentro de la jornada sobre energías renovables celebrada en la provincia de Soria. La visita, en la que también ha estado presente el alcalde de Soria, Javier Antón, ha permitido mostrar sobre el terreno la evolución que han experimentado las redes de calor de Rebi hasta convertirse en los proyectos más avanzados de España en integración entre redes urbanas, industria y recuperación energética.

Durante el recorrido por las instalaciones, Groizard ha podido conocer el funcionamiento de la ampliación industrial “Soria II”, infraestructura que incorpora 14 MW térmicos y que ha permitido extender el modelo de red de calor urbana hacia el tejido industrial del polígono Las Casas. Actualmente, la central suministra energía renovable a distintas industrias mediante biomasa forestal sostenible y nuevos sistemas de recuperación térmica.

A lo largo de la visita, el director ejecutivo de Rebi, Alberto Gómez, ha explicado algunos de los proyectos de descarbonización industrial que la compañía desarrolla actualmente en Soria junto a empresas como Ficosa, INSOCA o LOSAN. Todos ellos comparten un mismo objetivo, sustituir combustibles fósiles mediante redes térmicas renovables, recuperación de calor residual y nuevas soluciones energéticas basadas en bombas de calor de alta temperatura.

Uno de los proyectos que más interés ha despertado durante la visita ha sido el desarrollado junto a Ficosa, donde Rebi trabaja en la recuperación de energía procedente de distintos procesos industriales de la planta para integrarla dentro de la propia red térmica de la ciudad. El sistema permite aprovechar calor que anteriormente se disipaba a la atmósfera y reutilizarlo como energía útil tanto para la industria como para la red urbana.

Alberto Gómez ha destacado que “Soria se está convirtiendo en un ejemplo de cómo la transición energética puede desarrollarse desde el territorio, conectando industria, ciudad y energía renovable dentro de una misma infraestructura”. Gómez ha señalado además que “las redes de calor ya no son únicamente una solución urbana de calefacción, sino una herramienta estratégica para mejorar la competitividad industrial y avanzar en descarbonización real”.

Por su parte, Joan Groizard ha declarado que “las redes de calor y refrigeración son una de las herramientas de la transición energética más eficientes y con más recorrido. Queremos acelerar su implantación y acabamos de lanzar a pública audiencia una normativa específica para ello. También acabamos de resolver una línea de ayudas que beneficiará a 37 de estos proyectos, con una inversión asociada de 271 millones de euros; diez de estos proyectos están en Castilla y León, y dos en la provincia de Soria”.

Redes de calor e industria: el nuevo modelo energético de Soria

Además de los proyectos desarrollados en Soria, durante el encuentro se han abordado otras iniciativas impulsadas por la compañía en distintos puntos de España, como el proyecto de recuperación energética desarrollado junto a Michelin en Aranda de Duero o la central industrial sostenible construida para Incarlopsa en Tarancón, orientada a sustituir el consumo de gas en procesos industriales de generación de vapor.

.Alberto Gómez, Joan Groizard y Javier Antón.

La visita también ha servido para analizar algunos de los nuevos retos energéticos vinculados al crecimiento digital e industrial de la provincia. En este sentido, Rebi ha trasladado al secretario de Estado la oportunidad que representa para Soria la futura implantación de centros de datos y el potencial de las redes de calor para reutilizar el calor residual generado por estas infraestructuras tecnológicas. La compañía soriana considera que la combinación entre biomasa renovable, recuperación térmica industrial y reutilización del calor residual procedente de centros de datos puede convertir a Soria en uno de los territorios más avanzados de España en integración energética y descarbonización industrial. Este modelo, ya implantado en algunos países del norte de Europa, permitiría aprovechar energía que actualmente se desperdicia y transformarla en calor útil para viviendas, edificios públicos e industrias.

Actualmente, la Red de Calor de Soria supera los 35 kilómetros de canalización subterránea y abastece a más de 6.000 viviendas, hospitales, edificios públicos, instalaciones deportivas y grandes consumidores energéticos. La infraestructura evita cada año más de 21.800 toneladas de emisiones de CO₂.