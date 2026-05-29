La gala de los Premios FOES en imágenes

La gala volvió a reconocer trayectorias y proyectos destacados del ámbito empresarialMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Aula Magna Tirso de Molina acogió una nueva edición de la gala de premios de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), una cita que reunió al tejido empresarial y social de la provincia para reconocer algunas de las más destacadas trayectorias y proyectos del empresarial soriano. El principal galardón de la noche, el de Empresario del Año y Premio CEOE Castilla y León 2025, recayó en Samuel Moreno, cuya carrera profesional fue reconocida por su capacidad de adaptación, innovación y crecimiento empresarial.

Durante el acto también fueron distinguidos otros nombres propios del panorama empresarial de la provincia. Grupo Saldos Muñoz recibió el premio a la Empresa del Año, mientras que Ernesto López Cacho, vinculado al Grupo Chemik, fue reconocido como Empresario Soriano en el Exterior. El galardón al Joven Empresario fue para Pablo Cabezón y la mención especial de esta edición recayó en la empresa burgense Comercial Ruiz.

La ceremonia contó con una gran asistencia de representantes institucionales, empresarios y miembros de diferentes sectores económicos de Soria, la velada fue dinamizada por el mago Jorge Luengo.