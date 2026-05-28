Aparicio critica la polarización y lamenta el "silencio" ante los "problemas reales" de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El tradicional discurso con motivo de los premios a los empresarios del año en Soria del presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) y CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, cuestionó de forma directa y contundente la polarización de la sociedad y un momento histórico en el que "todo parece reducirse a titulares simples para abordar cuestiones complejas". En una semana marcada por los casos de corrupción que rodena al Gobierno, Aparicio mostró su rechazado a la "degradación institucional" y lamentó que los problemas de Soria siempre encuentren las misma respuesta, "el silencio".

En una abarrotada Aula Magna Tirso de Molina, el empresariado soriano, acompañado del resto de la sociedad de la provincia, celebró su gala de premios en la que se reconoció la trayectoria de Samuel Moreno con el premio Empresario del año y Precio CEOE Castilla y León 2025. La patronal destacó «una trayectoria empresarial marcada por la evolución constante, la resiliencia y la apuesta por la innovación sin perder las raíces». El cuadro de ganadores se completa con Grupo Saldos Muñoz como empresa del año, Ernesto López Cacho (Grupo Chemik), como empresario soriano en el exterior, Pablo Cabezón como joven empresario y la mención especial para la burgense Comercial Ruiz. «Mucho orgullo y alegría, es un premio que te dan tus compañeros y es muy importante. Hemos trabajado mucho, se ha hecho un esfuerzo importante y que te lo reconozcan con un galardón de este calibre da mucha satisfacción», expresó Samuel Moreno resumiendo el sentir de todos los premiados.

En un tono interrogativo, el presidente de la patronal soriana, y de Castilla y León, cuestionó "¿en qué momento empezamos a pensar que todo problema necesita un enemigo?" y enfocado en Soria, las preguntas al aire iban encaminadas a encontrar respuesta sobre la posibilidad de que en un futuro en Soria se mantenga el nivel de actividad empresarial. Una época en la que "todo parece reducirse a una lucha infantil entre buenos y malos", explicó.

Un polarización que provoca que "vivamos permanentemente distraídos por el enfrentamiento y el ruido" mientras "los problemas reales siguen creciendo en silencio". Unos problemas que en Soria se manifiestan en cuestiones como la falta de mano de obra o "un absentismo laboral insostenible" o empresarios que "pasan más tiempo interpretando una normativa que pensando en cómo crecer o innovar".

Aparicio defendió que la labor del empresariado "nunca fue fácil" y que "sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay oportunidades y sin oportunidades no hay futuro". "Las empresas y autónomos necesitan que no se pongan obstáculos constantes a quienes generan riqueza, oportunidades y estabilidad". Desde la patronal soriana se expuso el "avance" de potencias como China o EEUU frente a "una Europa que corre el riesgo de quedarse atrás entre la hiper regulación, la dependencia exterior y los debates irrelevantes". En España la situación aún más compleja ya que "parece atrapada en el corto plazo, la improvisación y los escándalos con una corrupción estructural, sistémica y con mayúsculas" a la que se une "una degradación institucional que acaba desplazando debates fundamentales sobre productividad, industria o futuro".

En provincias como Soria, con décadas de enfrentamiento contra la despoblación "nos hemos acostumbrado a que muchas de las preguntas encuentren siempre la misma respuesta, el silencio" apuntó Aparicio cuestionando la falta de respuesta al éxodo juvenil, la falta de avances en infraestructuras. "Seguimos oyendo el ruido de la cohesión territorial mientras seguimos esperando infraestructuras, conexiones, trenes o suelo industrial con algo tan básico como energía". "Seguimos pagando impuesto como cualesquiera ciudadanos de otros territorios, pero sintiendo que recibimos cada vez menos servicio y menos atención", remató.

Desde la Patronal advierten del riesgo de que esta situación derive en "resignación" y que si un territorio como Soria quiere actividad y futuro "solo es posible si hay alguien dispuesto a emprender, invertir y asumir riesgos aquí". "Detrás de cada empresa hay personas", recordó añadiendo que "una empresa no es solo una cuenta de resultados, detrás hay empleo y estabilidad". "No es momento de seguir alimentando trincheras, ni de enfrentar constantemente a unos españoles con otros ni de mirar con sospecha permanente a quienes crean empleo y riqueza", concluyó.