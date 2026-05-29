PACMA pone ahora el foco en las fiestas de San Juan y condena los festejos taurinos de Valonsadero

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

PACMA, el Partido Animalista, pone ahora el foco en las fiestas de San Juan. Después de sus destacadas intervenciones en el Toro Jubilo, donde logró paralizar un año el festejo, PACMA parece que va ahora a por los festejos sanjuaneros y en un comunicado dice que condena estos eventos en Valonsadero y reclama a Soria "unas fiestas libres de maltrato animal".

El Partido Animalista denuncia la celebración de actos como el Desencajonamiento, el Lavalenguas, La Compra y La Saca, que "volverán a utilizar toros como elementos de diversión" durante las fiestas de San Juan.

Los animalistas muestran su rechazo a los festejos taurinos previstos en el monte Valonsadero y en la ciudad de Soria durante las próximas semanas, en el marco de las fiestas de San Juan 2026. El calendario incluye el Desencajonamiento, Lavalenguas, La Compra y La Saca, actos en los que los toros "son trasladados, perseguidos y utilizados como eje central de celebraciones multitudinarias".

La formación política considera que estos eventos "representan una forma de explotación animal incompatible con la sensibilidad social actual", y añade que los animales "no son herramientas de ocio ni recursos culturales".

Desde el Partido Animalista, que insta al Ayuntamiento de Soria y a las instituciones implicadas a "iniciar un proceso de transformación de las fiestas populares", lamentan que las administraciones "sigan destinando recursos públicos a mantener este tipo de celebraciones mientras existen numerosas alternativas culturales, deportivas y musicales capaces de atraer visitantes y dinamizar la economía local sin causar daños"

La formación política concluye que "el arraigo histórico de una práctica no puede constituir una razón suficiente para perpetuarla cuando implica sufrimiento animal".