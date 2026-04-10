Pacma confirma la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra el Toro Jubilo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Partido Animalista Pacma confirmó este viernes la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Soria, contra la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli.

Según se argumenta desde la formación política en un comunicado, tanto en el Ayuntamiento de Medinaceli como en la Junta de Castilla y León son “plenamente conscientes” de que el Toro Jubilo carece de la declaración de “espectáculo taurino tradicional” desde el año 2015, cuando el Consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras sin seguir el procedimiento legalmente previsto en el Reglamento autonómico.

En ese sentido, desde el partido animalista se indica que así lo apreció en primera instancia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria y asegura que si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó dicha sentencia, “no fue porque considerara lo contrario, sino por determinar que el acto que se recurrió entonces -el acuerdo del Ayuntamiento de celebrar el espectáculo- no es un acto recurrible en vía judicial. Sin embargo, la resolución de autorización de la Junta sí lo es”.

Antes de acudir a los tribunales, Pacma recuerda que agotó la vía administrativa. Para cumplir con este requisito, presentó dos recurso administrativos antes de la celebración del espectáculo de 2025, el pasado mes de noviembre: “Presentamos un recurso de alzada ante la directora general de la Agencia de Protección Civil y otro ante el alcalde de Medinaceli. Al haber transcurrido el tiempo establecido en la normativa para que resuelvan, al no haber recibido ninguna resolución expresa, la Ley establece que estos recursos deben entenderse desestimados y estas desestimaciones son recurribles en vía judicial”, recoge Ical.

Además de la carencia de la declaración del festejo como espectáculo tradicional, en su recurso ante la Junta, Pacma ya advertía de otras irregularidades relacionadas con la documentación presentada por el Ayuntamiento de Medinaceli como la de “haber autorizado el festejo sin haber revisado que la documentación cumplía con todos los requisitos legales. Es la Junta la que ha incumplido el Reglamento autonómico y ahora tendrán que explicarlo ante los tribunales”.

Por otra parte, sobre el procedimiento para declarar el Toro Júbilo como Bien de Interés Cultural, para el partido animalista se trata de “otra argucia para impedir o entorpecer cualquier recurso contra el festejo”. “Ya presentamos alegaciones y, evidentemente, no se puede declarar Bien de Interés Cultural un festejo contrario a la legalidad”, sentencian desde el partido animalista.