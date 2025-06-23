Sonorama da respuestas a la falta de alojamiento

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En Sonorama Ribera cada persona cuenta. El festival de Aranda de Duero siempre ha estado cerca de quienes lo hacen posible: su público. Escuchar, acompañar y responder a sus inquietudes forma parte de su identidad, porque Sonorama no es solo música, es una comunidad, una gran familia.

En los últimos días, la organización ha recibido mensajes de asistentes a la próxima edición que se han visto afectados por incidencias con sus reservas de alojamiento en distintos hoteles de la localidad. Aunque el festival no tiene competencias en materia de hostelería ni gestiona directamente estos servicios, "no puede permanecer ajeno a una situación que está dificultando la asistencia de personas que llevan meses preparando su viaje", según explicaron desde la organización.

Por ello, y en un ejercicio de responsabilidad y compromiso con su comunidad, Sonorama Ribera ha decidido intervenir para ofrecer soluciones. A todas las personas afectadas por esta problemática se les ofrecerá la posibilidad de alojarse de forma gratuita en el camping oficial del festival, o bien acceder a una ampliación del espacio disponible en el glamping, que se encontraba ya agotado, para que puedan realizar su reserva allí si así lo prefieren.

Las personas perjudicadas pueden ponerse en contacto directamente con la organización escribiendo a info@sonorama-aranda.com, donde se atenderán los casos con la máxima atención y cercanía.

Sonorama Ribera agradece profundamente la fidelidad, el cariño y la confianza de quienes lo acompañan año tras año. "Nuestro principal objetivo sigue siendo el mismo: que cada asistente viva una experiencia plena, segura y auténtica. Porque Sonorama somos todxs".