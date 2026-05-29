Hallan muerta a una mujer en su domicilio de la calle Los Cármenes de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Servicios de Emergencias han encontrado en la mañana de este viernes el cuerpo sin vida de una mujer que se encontraba en su domicilio de la calle Los Cármenes de la capital soriana. Al parecer, los vecinos llamaron debido al olor que se desprendía de la vivienda, según explican fuentes vecinales a este periódico.

La alerta se registró en la mañana de este viernes con una llamada al 112 para solicitar la presencia de los Servicios de Emergencias al portal. Con los bomberos, llegó también la Policía Nacional, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer.

La autopsia determinará la causa y el momento de su muerte, dado que hasta el momento se desconocen más detalles.