La portavoz de los Jurados de Cuadrilla contesta a PACMA: "Las fiestas de San Juan son intocables"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La portavoz de los Jurados de Cuadrilla de las fiestas de San Juan, Noelia Delso, ha contestado al Partido Animalista (PACMA) después de que este condenase los festejos taurinos sorianos en Valonsadero, el Desencajonamiento, el Lavalenguas, La Compra y La Saca.

A preguntas de Heraldo Diario de Soria, la jurada de Santo Tomé, San Clemente y San Martín ha sido contundente: "Las fiestas de San Juan son intocables".

Delso, sin embargo, sí se ha mostrado preocupada por los movimientos que pudiera hacer el Partido Animalista y por los despliegues que suele realizar contra algunos festejos taurinos, como los que ya llevó a cabo contra el Toro de la Vega y contra el Toro Jubilo de Medinaceli. En la localidad del sur de la provincia consiguieron un año que la justicia suspendiera el festejo.

"Puede repercutir en los festejos y desde luego que existe el temor y la preocupación porque si quieren hacer algo, lo hacen, como ya ha ocurrido con el Toro Jubilo", ha destacado Delso.

La jurada ha subrayado que "todas las fiestas de San Juan giran alrededor del toro, el Jueves La Saca, el Viernes de Toros, el Sábado Agés, todo, aunque no sé hasta qué punto lograrían paralizar los festejos, porque la contestación en Soria sería muy fuerte, por lo que sería impensable algo así. El público se echaría encima", ha reseñado.

La jurada ha reiterado que "las fiestas de San Juan son intocables, no se consentiría algo así".

Delso ha señalado estar muy emocionada ante la cita del Desencajonamiento prevista para este sábado en Cañada Honda. "Vamos a ver a los toros de cerca y comprobar si son grandes. Aquí estamos con los preparativos", ha sentenciado.