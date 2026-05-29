El antiguo pueblo de Soria cuyos habitantes eligieron el suicidio colectivo antes que rendirse

Un participante caracterizado como guerrero celtíbero durante una recreación histórica en el yacimiento de Numancia, en Garray (Soria), símbolo de la resistencia frente al Imperio romanoGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Un pequeño pueblo celtíbero situado en la actual provincia de Soria protagonizó uno de los relatos históricos más sobrecogedores de la Antigüedad. Numancia convirtió su resistencia frente al Imperio romano en una leyenda que todavía hoy despierta fascinación. El episodio, recuperado en un vídeo difundido en Youtube, resume el dramatismo de aquella historia con una frase contundente: «Los numantinos prefirieron la muerte antes que la rendición».

Numancia ocupaba una posición estratégica sobre un cerro próximo al río Duero y formaba parte del territorio de los arévacos, uno de los pueblos celtíberos de la península ibérica. Durante el siglo II a.C., el avance de Roma convirtió esta ciudad en un objetivo prioritario para consolidar el dominio militar sobre Hispania.

La resistencia numantina prolongó durante años un conflicto que desgastó al ejército romano. Diversos generales fracasaron en sus intentos de someter la ciudad, un desafío que terminó afectando al prestigio político y militar de Roma. El vídeo publicado por el creador @Licesdeltesoro resume aquel contexto con una afirmación rotunda: «Un pequeño pueblo celtíbero resistió durante años el asedio del mayor imperio de Roma».

La situación cambió en el año 134 a.C., cuando el general Publio Cornelio Escipión Emiliano asumió el mando de la ofensiva. Su estrategia consistió en rodear completamente Numancia para impedir cualquier entrada de alimentos o ayuda exterior. Murallas, fosos y fortificaciones levantaron un cerco destinado a agotar poco a poco a sus habitantes.

El hambre, el desgaste físico y la presión del asedio llevaron a la ciudad a un desenlace dramático que las fuentes clásicas relataron durante siglos. Según los cronistas romanos, parte de los habitantes eligió quitarse la vida o incendiar sus propiedades antes de convertirse en esclavos del imperio vencedor. Ese relato alimentó la idea de un supuesto suicidio colectivo que todavía acompaña la historia de Numancia.

Diversos estudios históricos mantienen vivo el debate sobre aquel desenlace. El investigador Jean Canavaggio recuerda en un trabajo académico sobre Numancia que la imagen del suicidio colectivo forma parte de la tradición historiográfica conservada por cronistas clásicos como Apiano y Floro. Algunas fuentes antiguas sostienen que nadie sobrevivió al asedio, mientras otras mencionan que ciertos habitantes fueron capturados tras la caída de la ciudad.

El vídeo difundido por el creador @Licesdeltesoro resume aquel episodio con una frase impactante: «Cuando los arqueólogos excavaron las cenizas de la ciudad, hallaron lanzas rotas, muros quemados y restos de un suicidio colectivo».

El supuesto suicidio colectivo de Numancia en Soria y lo que reveló la arqueología

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento soriano revelaron indicios de un final especialmente violento.

Los expertos, sin embargo, explican que las evidencias arqueológicas confirman incendios, destrucción y un episodio traumático, aunque el concepto de suicidio colectivo continúa siendo objeto de interpretación histórica. Los restos encontrados muestran señales de devastación compatibles con un asedio extremo, una hambruna prolongada y episodios de violencia en los últimos momentos de la ciudad.

La dimensión simbólica de Numancia terminó superando el propio episodio histórico. Su nombre quedó asociado para siempre a la resistencia frente a una fuerza superior. La expresión "resistencia numantina" todavía forma parte del lenguaje cotidiano para describir una actitud de firmeza llevada hasta las últimas consecuencias.

El paisaje de Soria conserva parte de aquel legado. El yacimiento arqueológico de Numancia, ubicado en Garray, permite recorrer el espacio donde un pequeño pueblo celtíbero desafió al ejército más poderoso de su tiempo. El misterio sobre aquel supuesto suicidio colectivo sigue despertando preguntas más de dos mil años después y mantiene viva una historia que convirtió a Numancia en leyenda.