Soria mantiene en ERTE a 334 trabajadores pertenecientes a 12 empresas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de empleo (ERTE) bajaron en Soria a 374 en marzo, el primer dato por debajo de 400 desde noviembre del año pasado. Se mantuvieron por debajo de esta cifra también en abril, con 334 trabajadores.

La directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Soria, Araceli Conde, dio cuenta de esta evolución en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada la pasada semana, en un informe que recoge la situación de las prestaciones, los cambios de criterio en varios subsidios y las nuevas medidas de atención a la ciudadanía, según informó la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

La Dirección Provincial informó también de la situación administrativa actual de los expedientes vigentes. En la provincia figuran 12 empresas en ERTE, todos ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Estos expedientes incluyen a 705 personas trabajadoras que podrían resultar afectadas, aunque el dato mensual consolidado de trabajadores efectivamente afectados en marzo fue de 374 y en abril, de 334. Los datos de mayo no pueden aportarse todavía porque las empresas permanecen en plazo de presentación.

La empresa que mantiene el mayor número de personas incluidas en expediente desde noviembre de 2025 pertenece al sector de fabricación de pastillas de freno para automoción y está ubicada en Ólvega (ZF). La Dirección Provincial informó sobre la incorporación a ERTE ETOP, en el mes de mayo, de una empresa del sector de automoción ubicada en El Burgo de Osma (Huf España).

Por otra parte, el SEPE atendió a 6.540 personas entre el 1 de enero y el 30 de abril en las tres oficinas de prestaciones de la provincia de Soria. Además, la Oficina Virtual RATEL atendió, en el mismo periodo, 2.207 llamadas.

El importe de la nómina de prestaciones entre enero y abril, último mes datado, se situó por encima de los 13.000.000 euros. El número de personas beneficiarias de prestaciones no derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) fue de 2.423 en marzo, cifra del último día del mes datado.

Nuevos criterios de protección por desempleo

La comisión analizó también la implantación de las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 2/2024, norma que aprobó medidas urgentes para simplificar y mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo. La directora provincial expuso varios cambios de criterio derivados de sentencias recientes y de acuerdos sectoriales.

Uno de ellos afecta a la capitalización de la prestación por desempleo para trabajadores autónomos colaboradores. El SEPE adapta su actuación tras una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2026 que reconoce la posibilidad de utilizar esta vía para subvencionar cuotas de la Seguridad Social. A partir de este criterio, las personas beneficiarias que quieran iniciar una actividad como autónomas, autónomas económicamente dependientes o autónomas colaboradoras podrán acceder al pago único para la inversión necesaria y para la subvención de su cotización, siempre que cumplan el resto de requisitos.

Otro cambio afecta al subsidio para mayores de 52 años compatible con una pensión contributiva de incapacidad permanente. La Dirección Provincial explicó que las sentencias del Tribunal Supremo permiten computar cotizaciones de toda la vida laboral, incluidas las anteriores al reconocimiento de una incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, a efectos del requisito de carencia genérica para la jubilación.

El informe abordó además la acreditación del hecho causante del subsidio para víctimas de violencia sexual. El SEPE aplicará un criterio más amplio tras el análisis de los acuerdos de conferencia sectorial dictados en esta materia. La acreditación podrá realizarse mediante los modelos y títulos admitidos, que amplían los plazos hasta los cinco años anteriores a la solicitud. Si transcurrieron más de seis meses desde la emisión del título admitido hasta la solicitud, se tomará como fecha del hecho causante la propia solicitud.

Atención telefónica y proyectos piloto

Entre las actuaciones previstas, la Dirección Provincial informó de la implantación de la cita previa telefónica en las oficinas de prestaciones. Este sistema permite realizar numerosos trámites sin desplazamientos y puede solicitarse por teléfono o a través de la web del organismo.

Soria aportará una persona de su plantilla a la Unidad de Apoyo a la Cita Previa Telefónica. Esta unidad prestará apoyo a provincias con mayor carga de trabajo y mayores dificultades de acceso a una cita previa, de forma que aumente la capacidad de atención telefónica y se facilite la realización de trámites sin cita presencial en las oficinas.

El SEPE desarrolla también un proyecto piloto de mesa rápida, implantado desde marzo en determinadas oficinas de prestaciones de varias provincias. El objetivo es analizar la posibilidad de atención presencial sin cita previa para trámites concretos.

Araceli Conde habló además del proyecto piloto de atención a víctimas de violencia de género. Esta iniciativa permitirá elegir el trámite “Soy una persona víctima de violencia de género y quiero atención personalizada”. La atención deberá prestarse en un espacio reservado, por una mujer si la víctima así lo desea, y por personal formado de manera específica en violencia de género. El SEPE indicó también la conveniencia de actualizar la formación ligada a los Puntos Violeta. En este ámbito, el organismo colaborará junto a la Subdelegación del Gobierno en la realización de dos jornadas técnicas sobre protección del SEPE a víctimas de violencia de género o sexual.

Observatorio de las Ocupaciones y Formación

La Comisión repasó la actividad del Observatorio de las Ocupaciones y Formación, que trabaja en el informe anual de Mercado de Trabajo 2026, el informe anual de Colectivos 2026, el Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo y los informes mensuales de desempleo, contratación y mercado laboral en el ámbito provincial. También desarrolla el estudio nacional de perfiles de la oferta de empleo y el estudio de desajustes entre oferta y demanda, que incluye selección de expertos, entrevistas y tratamiento de datos.

El SEPE mantiene, además, acciones de seguimiento y control de la formación para el empleo, en especial las relativas a la formación programada por las empresas y a las actuaciones ligadas al control contra el fraude en este ámbito.

En el apartado de personal, la Dirección Provincial prevé la cobertura de una plaza del subgrupo A2 mediante personal aprobado en la Oferta de Empleo Público 2023/2024. El informe recoge también la convocatoria del Concurso General para la provisión de puestos de trabajo de niveles 14 a 20 en oficinas de prestaciones, direcciones provinciales y servicios centrales del SEPE. En Soria se ofertó una plaza y se prevé la salida de entre cinco y ocho funcionarios a otros destinos.