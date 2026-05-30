La Oficina contra la Despoblación de la Diputación de Soria logra captar cerca de 30 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Oficina de Innovación contra la Despoblación (OID) de la Diputación de Soria logró captar cerca de 30 millones de euros en proyectos vinculados a fondos europeos y desarrollo territorial y prevé comenzar a funcionar físicamente a finales de este año o comienzos de 2027. Así lo explicó a Ical el diputado de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, quien avanzó que las obras del futuro espacio avanzan y que la idea es empezar cuanto antes a trasladar allí proyectos y equipos de trabajo.

García señaló que el nuevo edificio, que cuenta con una inversión de 587.000 euros, pretende convertirse en “un punto de desarrollo e impulso de diferentes iniciativas y proyectos relevantes para la provincia”, y destacó que el diseño apostará por espacios abiertos y metodologías de trabajo colaborativas. “Queremos que sea un espacio bastante disruptivo, que no existe ahora mismo en la provincia”, afirmó.

Aunque la oficina todavía no opera desde su futura sede física, el diputado recordó que la OID trabaja en captación de ayudas y desarrollo de iniciativas ligadas al reto demográfico, la innovación y el desarrollo territorial. “Buscamos traer cosas nuevas a la provincia y que la innovación sea una herramienta contra la despoblación”, indicó.

También detalló que desde su puesta en marcha la oficina movilizó cerca de 30 millones de euros a través de distintos programas europeos y proyectos vinculados a fondos FEDER, PERTE y otras convocatorias estatales y comunitarias. “Solo los dos proyectos FEDER rondan entre 10 y 12 millones de euros. Además, tenemos proyectos ligados al agua, energía, digitalización o dinamización turística”, precisó.

Entre las iniciativas impulsadas citó proyectos como Maderaula, desarrollado junto a Cesefor, actuaciones ligadas a transición energética, proyectos turísticos financiados con fondos FEDER y programas relacionados con digitalización, recuperación patrimonial y revitalización social de pequeños municipios.

García agregó que uno de los proyectos estratégicos desarrollados desde la oficina fue ‘Soria con Vida’, concebido como una experiencia piloto para analizar medidas frente a la despoblación y coordinar a los distintos agentes sociales y económicos de la provincia. “Nos permitió captar información, obtener datos y detectar medidas que pueden tener recorrido de futuro en Soria”, aseguró.

El diputado insistió en que la filosofía de la OID va más allá de convertirse en una oficina clásica de repoblación. “No queremos quedarnos solo en una oficina de atracción de población. Queremos impulsar innovación, desarrollo y proyectos que hagan atractiva la provincia para vivir y trabajar”, apostilló.

En este sentido, defendió que la captación de nuevos pobladores debe apoyarse en medidas capaces de generar oportunidades reales vinculadas a empleo, innovación y calidad de vida. “Queremos que las personas con inquietudes y ganas de emprender encuentren aquí un espacio donde desarrollar proyectos”, apuntó.

Entre las actuaciones en marcha destacó los proyectos FEDER ‘Senda Sostenible’ y ‘Ruta Soria’, orientados a impulsar turismo, digitalización, recuperación patrimonial y creación de redes de centros sociales en pequeños municipios. La Diputación prevé además aprovechar mecanismos de sobrefinanciación si la ejecución de los proyectos supera las previsiones iniciales.

La futura oficina contará inicialmente con entre 15 y 20 personas, aunque García precisó que muchos proyectos tendrán carácter transversal y requerirán la participación de técnicos de distintas áreas de la Diputación, además de colaboradores externos y entidades asociadas. “Queremos un espacio multidisciplinar y abierto a la colaboración público-privada”, explicó.

El diputado defendió además la necesidad de trabajar de forma coordinada con ayuntamientos, grupos de acción local, mancomunidades y otras administraciones para desarrollar proyectos innovadores capaces de generar actividad económica y combatir la pérdida de población. “La innovación y el desarrollo son los que nos tienen que permitir frenar la sangría de la despoblación”, concluyó.

En los últimos años, distintos responsables de la Diputación y de la propia OID defendieron públicamente que la provincia necesita “crear ecosistemas” que favorezcan empleo, emprendimiento y calidad de vida más que medidas puntuales de atracción poblacional. En esa estrategia encajan proyectos vinculados a bioeconomía, digitalización rural, sostenibilidad turística, comunidades energéticas o aprovechamientos forestales innovadores.