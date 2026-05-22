Pablo Sabín invita a fabricar en Soria producto tecnológico de madera

Responsables de la Diputación y del Cesefor en el nuevo edificio en el PEMA.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El director de Cesefor, Pablo Sabín, invitó ayer al sector industrial soriano a dar el paso para fabricar productos tecnológicos de madera, con el objetivo de generar valor añadido para el sector que cuenta con una presencia importante en la provincia.

Sabín realizó estas declaraciones con motivo de la visita a las obras del edificio de Construyendo Maderaula, en el Parque Empresarial de Medio Ambiente (PEMA), que ejecuta la Diputación de Soria de la mano del Cesefor gracias a los fondos europeos. Las obras, que contarán con una inversión de 4 millones de euros, concluirán a finales del año pasado. Los responsables de la Diputación y del Cesefor visitaron las obras.

El edificio, cuya estructura está prácticamente levantada, tiene 300 metros cúbicos de producto tecnológico, madera laminada y contralaminada, elaborado con materia prima de Soria, concretamente de dos montes gestionados por la Asociación Forestal de Soria, ubicados en La Póveda y San Leonardo.

«La madera se ha aserrado en Soria pero desgraciadamente no se ha podido hacer este producto tecnológico porque no tenemos ningún fabricante en la provincia de Soria», puntualizó Sabín. En este sentido agregó que desde el Cesefor se han realizado un análisis de costes y se ha llegado a la conclusión de que este producto tecnológico es competitivo económicamente.

«Es importante que no solo tengamos la madera, sino que debemos pensar en obtener productos de alto valor añadido», puntualizó Sabín, a la vez que avanzó el interés del Cesefor de trabajar con las empresas de la madera de Soria para avanzar en este camino y que «el sueño de tener una fábrica se haga realidad».

En el proyecto Construyendo Maderaula se han formado 70 personas en construcción industrializada y sostenible en madera.

El edificio que se está levantando es un ejemplo de este tipo de construcción que persigue ser un centro de referencia no solo a nivel nacional sino también internacional.

Cuenta con la certificación FSC, con este sello se garantiza la sostenibilidad de los materiales empleados en su construcción.

En la visita, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, subrayó que este centro de formación es fruto del trabajo que lleva a cabo el Cesefor, después años investigando para que la madera sea protagonista de un sector tan importante como es el de la construcción.

A su juicio, este proyecto viene a culminar esta larga trayectoria con la construcción de un aula didáctica para que los profesionales interesados aprendan y contemplen la madera como un elemento fundamental para construir nuevas viviendas.