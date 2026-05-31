Una misión para la eternidad: Conservar y comunicar la historia de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Museo Numantino tiene una importante colección de piezas más allá de las que forman parte de su exposición permanente, algo que «ocurre en todos los museos». «No sería razonable exponerlo todo» advierte su directora, Marian Arlegui, y el objetivo es exponer «lo que ayude a contar el relato histórico». No obstante, Arlegui remarca que la primera obligación del museo es «conservar los fondos» para las generaciones futuras y que es «la responsabilidad más seria y trascendente que tiene el museo».

Esa labor debe conjugarse con la «comunicación cultural» y aquí desde el Numantino apuntan, dado el volumen de fondos existentes y en la interesante y numerosas colecciones de objetos etnográficos que conserva existe en la necesidad de que Soria cuente con un museo etnográfico. «Sería necesario y hoy, más que nunca, se insertaría en un debate acerca de formas y filosofías de vida».

Cuestionada por la posible ampliación del Numantino, su actual directora advierte que generar nuevos edificios separados» podría suponer disonancias funcionales muy graves». Arlegui apuesta por, dentro del marco urbanístico y del valor del propio complejo, ampliar en la actual ubicación con el objetivo de generar espacios tanto para el museo como para otros servicios como el laboratorio, la restauración o salas de actividades temporales. Y eso es posible.

Aquí insiste en la reforma museográfica que se inicia como uno de los servicios esenciales del Museo que se desarrollará también en función de los presupuestos asignados.