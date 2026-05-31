Arlegui reclama que la actuación en los Arcos de San Juan abarque su entorno

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Una de las características propias del Museo Numantino es que es un «museo en red» que además de la sede central en la capital tiene vinculados como anexos los yacimientos-museos de Numancia, Ambrona y Tiermes, el monasterio de San Juan de Duero y la ermita de San Baudelio. La propia directora del Numantino fue una de las primeras voces en alertar sobre el estado de San Juan y desde 2024 se trabaja, con el liderazgo del Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE) en un proyecto para su restauración y conservación.

Más allá de las actuaciones sobre el icónico inmueble, desde el Numantino ya se planteó la necesidad de que las visitas sean concertadas y limitadas. «Cada vez es más acuciante», insiste Arlegui. «Hay un incremento de visitantes que antes no ocurría de forma tan agresiva, el modelo de visita y los tipos de visitantes han variado. La organización de las visitas, como hemos comprobado en San Baudelio incide en cierta desestacionalización de las visitas».

De cara a la mejora de la conservación de San Juan, la directora del Numantino también apuesta por actuar en su entorno recuperando una «antigua» idea de José Luis Argente. «En su momento no estaba construido ese aparcamiento que se hizo para las Edades del Hombre y que, desde mi punto de vista, genera una interrupción y una distorsión muy seria en el paisaje cultural», explica. Antes de esa infraestructura «todo era el preámbulo de San Juan, era natural y está integrado en el paisaje y hoy en día, en mi opinión, ese entorno está degradado». «El edificio del Fielato debería ser el centro de acceso a San Juan», recalca.

Exploran alianzas con el futuro Museo de la Fotografía De cara 2027 en Soria abrirá sus puertas el Centro Nacional de Fotografía en la antigua sede del Banco de España de Soria, a unos 500 metros del Museo Numantino. Dos centros culturales que están llamados a potenciarse y que ya exploran posibles colaboraciones. «He hablado ya con la directora Mónica Carabias», desvela Arlegui. «Yo he propuesto alguna actividad, ella me ha propuesto otra…»,explica la directora del Numantino. «Creo que la colaboración debería ser la norma, a veces la prisa o el tiempo lo evitan, pero siempre estamos dispuestos y nos ofrecemos a colaborar».

Arlegui recuerda que San Juan ya está en los 70.000 visitantes anuales y «esta cifra va a incrementarse notablemente». «El Fielato, como centro de acceso y de interpretación de San Juan, con la muralla y el castillo en la otra margen del rio, sería un proyecto extraordinario y sí creo que el entorno de San Juan es algo que hay que recuperar desde la perspectiva del paisaje cultural», finaliza