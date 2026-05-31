El 96% de la población de Soria dispone ya de cobertura 5G en su hogar

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El 96% de la población de Soria dispone ya de cobertura móvil de quinta generación (5G) en su hogar, según la nueva edición que se acaba del presentar del Informe de Cobertura de Banda Ancha en España, que analiza la situación a 30 de junio de 2025. En la provincia, la cobertura de redes móviles 5G creció 17 puntos porcentuales entre el 30 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025, según informó la Subdelegación del Gobierno y recogió Ical. Además, el 98% de la población dispone de cobertura móvil de cuarta generación (4G) en su domicilio.

Estos datos se abordaron en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. El jefe provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Soria, Eduardo Pérez, expuso la actividad desarrollada por esta unidad, integrada en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El subdelegado del Gobierno en Soria señaló que “la conectividad digital es una infraestructura básica para vivir, trabajar, estudiar, emprender y prestar servicios públicos en una provincia como Soria”. Latorre destacó que “cada avance en fibra, 4G, 5G o conexión vía satélite ayuda a reducir desigualdades territoriales y mejora las oportunidades de los municipios pequeños”.

Actividad administrativa

La Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones tramitó 269 expedientes desde la anterior Comisión de Asistencia al Subdelegado. La mayoría correspondieron a estaciones de telefonía móvil: 107 autorizaciones para realizar instalaciones y 136 autorizaciones para la puesta en servicio. El resto se vinculó a otros servicios, concesiones o afectaciones.

El control del espectro radioeléctrico constituye una de las funciones principales de la Jefatura. El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que utilizan servicios como la telefonía móvil, la radio, la televisión, las comunicaciones de emergencia o determinados sistemas profesionales. Su vigilancia permite evitar interferencias y garantizar un uso ordenado de las comunicaciones.

Dentro del Plan Anual de Inspección de Telecomunicaciones (PAIT), la Jefatura inspeccionó durante el primer trimestre de 2026 un total de 18 estaciones de telefonía móvil tras la autorización para la puesta en servicio mediante certificación sustitutiva. Esta certificación permite acreditar técnicamente que una instalación cumple los requisitos exigidos para iniciar su actividad. También se inspeccionaron dos estaciones correspondientes a otros servicios.

La unidad realizó además más de 150 comprobaciones técnicas de seguimiento de la ocupación del espectro radioeléctrico. Estas actuaciones sirven para verificar el uso correcto de las frecuencias, detectar posibles interferencias perjudiciales y comprobar niveles de emisión.

Programas ÚNICO

Eduardo Pérez también expuso el seguimiento de los proyectos vinculados a los programas ÚNICO, que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España. Estos programas buscan incentivar a los operadores para extender redes de banda ancha y servicios móviles a municipios pequeños o zonas que presentan mayores dificultades de cobertura.

El plazo para la finalización de los expedientes que seguían en ejecución concluyó el 15 de abril de 2026. En estos momentos se evalúa el cumplimiento de los objetivos previstos. Sigue vigente, además, el programa ÚNICO-Demanda Rural, que facilita conexión a internet vía satélite por 35 euros mensuales para hogares y empresas situados en zonas sin cobertura adecuada. Cuanta con financiación del cien por cien de los costes de instalación y equipamiento hasta 600 euros.

El programa permite que cualquier localidad de Soria pueda disponer de banda ancha ultrarrápida mediante conexión vía satélite cuando no exista cobertura adecuada a través de redes terrestres. Se trata de una solución distinta a la fibra óptica, pero también fiable, que ofrece cobertura en todo el territorio y facilita el acceso a internet de alta velocidad en núcleos rurales, viviendas aisladas, explotaciones, negocios o instalaciones situadas fuera del alcance de la red tradicional.

En materia de redes fijas, el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España sitúa en el 84,81 por ciento el porcentaje de hogares de Soria que dispone de acceso a fibra óptica. La cobertura de redes fijas a velocidad Gigabit en descarga en condiciones de máxima demanda alcanza el 83,98 por ciento de los hogares.

Servicio universal de telecomunicaciones

La Comisión también conoció las principales novedades del proyecto de Real Decreto que regula el Servicio Universal de Telecomunicaciones. Este servicio garantiza a cualquier persona, al margen del lugar en el que viva, el acceso al teléfono fijo y a internet fijo de una calidad determinada y a un precio asequible.

El borrador plantea elevar la velocidad mínima de 10 megabits por segundo (Mbps) a 100 Mbps. España se situaría así entre los primeros países del mundo en incorporar esa velocidad al servicio universal. También prevé que la obligación no recaiga solo en un operador, sino en todos los operadores dentro de su ámbito de cobertura.

El proyecto incluye mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad, entre ellas la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), orientada a facilitar la comunicación en casos de dificultades auditivas o del habla. También incorpora la posibilidad de aplicar descuentos de al menos el 25 por ciento a personas de rentas bajas y plantea incluir a quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones mantendrá durante los próximos meses el análisis técnico de proyectos de estaciones radioeléctricas, las comprobaciones de puestas en servicio, la localización de interferencias perjudiciales y las mediciones de niveles de emisión. También continuará la formación de los dos nuevos funcionarios incorporados a la unidad y la atención a consultas de particulares, empresas, ayuntamientos y otras administraciones.