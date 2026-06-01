Parque de la Dehesa: vandalismo y degradación dañan una de sus estructuras fundamentales

Actualmente, cerca de un centenar de bancos muestran desperfectos visibles, desde listones rotos o desaparecidos hasta daños y roturas que dificultan su uso y pueden ser hasta peligrosos.
Vandalismo o degradación por el paso del tiempo les hace contrastar con el buen estado general del parque y transmite una imagen de abandono que se va a corregir en los próximos meses.
Un estado lamentable el que presentan numerosos bancos de la Dehesa MARIO TEJEDOR
Así están los bancos en el Parque de la Dehesa
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