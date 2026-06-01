Parque de la Dehesa: vandalismo y degradación dañan una de sus estructuras fundamentales

Un estado lamentable el que presentan numerosos bancos de la DehesaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria tiene previsto poner en marcha un plan de renovación progresiva del mobiliario urbano en varios espacios verdes de la ciudad, comenzando por la Dehesa, y esto es algo muy necesario viendo como están los asientos del principal parque de Soria. La iniciativa contará con financiación ya consignada y una empresa especializada sustituirá cada año un determinado número de bancos.

La actuación responde al notable deterioro que presentan numerosos bancos, si bien su diseño es ya un emblema y esas formas son ya parte de la clásica estampa del parque, reuslta poco eficiente continuar reparando los asientos pieza por pieza, por lo que se apuesta por una renovación integral que permita resolver un problema que se ha agravado con el paso del tiempo.

Actualmente, cerca de un centenar de bancos muestran desperfectos visibles, desde listones rotos o desaparecidos hasta daños y roturas que dificultan su uso y pueden ser hasta peligrosos. Vandalismo o degradación por el paso del tiempo les hace contrastar con el buen estado general del parque y transmite una imagen de abandono que se va a corregir en los próximos meses.