Asohtur apunta que San Juan puede ganar atractivo limitando las visitas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Con cerca de 80.000 visitantes el año pasado el Monasterio de San Juan de Duero y su intrigante claustro es uno de los monumentos más visitados de Castilla y León. Desde hace ya un par de años y como una derivada más de su precario estado de conservación está sobre la mesa la posibilidad de limitar las visitar organizándolas con cita previa de tal forma que se pueda tener cierto control sobre el número de personas que hay en su interior. La propuesta, verbalizada por la directora del Museo Numantino, Marian Arlegui, sigue el ejemplo de la ermita de San Baudelio, donde las cifras avalan su éxito. Desde otras entidades no se rechaza, valoran que puede resultar hasta positivo y inciden en que puedan programarse actividades paralelas que mantengan el atractivo de la visita.

La posibilidad de limitar las visitas no es nueva. El gran objetivo es poner coto a las aglomeraciones por lo que se pondría en marcha similar a la cita previa. No obstante, la decisión aún no está tomada y tampoco se implantará a corto plazo. Será una de las tareas que deberá afrontar la nueva cúpula de la consejería de Cultura siempre teniendo en cuenta la opinión de los técnicos y los análisis de las cifras que permitan asegurar la calidad de la visita y el menor impacto posible para uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia.

Hace apenas unos días, en declaraciones a este medio, la directora del Numantino volvía a exponer la necesidad de que haya cierta organización en las visitas. «Cada vez es más acuciante», insistió Arlegui. «Hay un incremento de visitantes que antes no ocurría de forma tan agresiva, el modelo de visita y los tipos de visitantes han variado. La organización de las visitas, como hemos comprobado en San Baudelio incide en cierta desestacionalización de las visitas».

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, apunta a dos de las claves que afectan al monumento. Su preservación y su valor como elemento de atracción de visitantes. «Comparto que tiene que haber un equilibrio entre la preservación de los monumentos y su disfrute por parte de la ciudadanía y de quienes nos visitan», explicó la edil remarcando que «los bienes patrimoniales deben protegerse, porque solo así podrán seguir siendo disfrutados en el futuro».

En el caso de que finalmente se decidiera adoptar una decisión que limitara el acceso «por razones de conservación» desde el Ayuntamiento de Soria consideran que «la Junta de Castilla y León, que es la administración competente en materia turística, debería poner en marcha actividades complementarias o paralelas que permitan seguir ofreciendo una experiencia atractiva a visitantes y vecinos, evitando que esa posible restricción se traduzca en una pérdida de dinamismo turístico para la ciudad».

Por su parte, desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Soria (Ashotur), indican que aunque al principio puede asustar la limitación, la medida puede generar que las visitas sean mucho más atractivas y, por tanto, la satisfacción del turista sea más elevada. Su presidenta, Beatriz Martínez, recordó que Soria es consciente de que «desde hace tiempo los arcos de San Juan están pidiendo socorro» por su estado de conservación por lo que el mantenimiento del bien debe ser prioritario ya que «si no se mantiene ya no habrá nada que visitar». «Todos sabemos que tienen muchos problemas», lamentó.

Cuestionada por el posible impacto en el turismo, Martínez no esconde que hablar de «restricción» en un primer impacto «da miedo» pero apunta que puede llegar a ser beneficioso. «Entiendo que se buscará una mejor experiencia para el visitante, esto ya se hace en muchos monumentos y todos vemos como una visita explicada gana y puede ser mucho más atractiva», señala.

Martínez insiste que esta fórmula de control de aforos ya se aplica en otros puntos de España por lo que «no tiene porqué ser contraproducente». «La regulación de accesos, con el objetivo de mantener el bien, puede terminar siendo positiva», subrayó.

San Baudelio

En el caso de que finalmente se adopte la decisión de regular las visitas al monasterio de San Juan de Duero hay que destacar que no sería el primer monumento soriano con una medida de este tipo. Otro de los anexos del Museo Numantino, la ermita de San Baudelio, implantó el sistema hace unos años y las cifras de visitas, lejos de resentirse, han aumentado año tras años.

El año antes de la pandemia del coronavirus la ermita mozárabe obtuvo un importante número de visitantes acabando el 2019 con 20. 741 dejándose atrapar por su magia. Los tres años siguientes –2020-2022– con las afecciones y limitaciones sanitarias los resultados bajaron siendo el año 2021 el de mayor número de visitas registradas con 18.408 personas en el templo.

Los datos de los tres últimos años evidencian que pese a limitar el aforo las visitas han crecido. De hecho, las cifras anuales de 2023, 2024 y 2025 son las mejores de la serie histórica exceptuando el año 2009 –que coincidió con la celebración de las Edades del Hombre en Soria–. Con una tendencia ascendente, en el 2023 se registraron 22.089 visitantes para pasar a los 22.157 del año siguiente. En 2025 se marcó un nuevo tope con 24.240 turistas en San Baudelio.