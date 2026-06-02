El PP dice que bandas latinas y del norte del Magreb operan en La Zona de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El senador del PP por Soria, Javier Jiménez Santamaría, ha protagonizado este martes en la sede de los populares una durísima comparecencia en rueda de prensa en la que ha afirmado que "bandas latinas y del norte del Magreb operan en la Zona". El parlamentario nacional ha acusado de "pasividad" al subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, y al concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García. En este sentido, ha señalado que el PP pedirá una reunión con Latorre "para que nos dé los datos reales", y ha reiterado que "los vecinos tienen miedo".

Jiménez ha dado continuidad a la rueda de prensa de su compañeros hace una semana, Belén Izquierdo y Damián Ferrero, quienes ya expresaron su inquietud por la seguridad en la capital soriana y los que, a su juicio, son escasos efectivos de la Policía Local. El senador ha llegado a señalar: "Luego me llaman facha por decir estas cosas, pero la delincuencia ha aumentado".

Ha explicado que esa "sensación de inseguridad" es la que "nos trasladan los vecinos", ha criticado a García por salir al paso del PP en la última rueda de prensa y le ha acusado de "mentir" con los datos de la plantilla de la Policía Local.

"Soria era antes una ciudad tranquila y ahora está deteriorada", ha afirmado, "mientras el subdelegado mira a otro lado". "Los sorianos estamos viendo cómo se producen robos a plena luz del día, actos vandálicos y se queman contenedores que afectan a coches, inmuebles y negocios, no son rumores o exageraciones".

También ha señalado que tienen constancia de la creación de una asociación en La Zona "para demostrar ese hartazgo", mientras "en el PSOE no hay más que excusas y mentiras".

Ha tildado de "incompetente" al concejal García, a quien le ha acusado de contradecirse en el número de efectivos de la Policía Local. "Hay noches en que para toda la ciudad de Soria solo hay una patrulla de la Policía Local", ha asegurado.

"¿Los vecinos debemos resignarnos mientras la delincuencia avanza?", se ha preguntado. "Y dicen que no pasa nada. Claro que pasa". Incluso ha tildado a García de "gafe", porque "desde sus declaraciones el otro día ha habido un atraco en el centro de Soria a plena luz del día, han destrozado una furgoneta y hay 100 bancos rotos en la Dehesa por vandalismo". "Hay miedo", ha reiterado. "No generamos alarma, pedimos responsabilidades".

Sus compañeros de partido ya señalaron hace una semana que 20 policías nacionales abandonarán la ciudad antes de las fiestas de San Juan por "cese con moratoria", entre los que se encuentran "un oficial y un subinspector". "Se van 20 y Marlaska traerá 3", ha espetado.

Ha calificado a Rota de "geto", y ha reseñado "palizas, puñaladas en la calle Mesta". Ha tildado a Latorre de "comisario político, más preocupado en tapar las joyas de Zapatero". Ha enumerado "robos, micciones en los portales, roturas de cristales y la ocultación de coches destrozados". "Ha habido un incremento de la delincuencia convencional, no sólo de la ciberdelincuencia".