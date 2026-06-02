El precio no es el verdadero problema: se venden negocios en Soria desde 15.000 euros

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria ha estado demasiado tiempo asociada a la despoblación, a la falta de oportunidades y al relevo generacional; por ello, encontrar negocios en traspaso por importes relativamente económicos puede ser una buena noticia. Uno de los anuncios más llamativos de Idealista va en este sentido: el traspaso de una frutería en la Avenida de Valladolid por 15.000 euros, con un alquiler mensual de 450 euros.

Sin embargo, no es el precio de la entrada lo que determinará que este negocio prospere. El verdadero reto al que se enfrenta el emprendedor soriano es lograr que el negocio sea rentable y sostenible en el tiempo.

Según los diferentes anuncios disponibles para Soria en este portal inmobiliario, la frutería figura como uno de los más económicos del mercado. Junto a la tienda aparece una peluquería, por ejemplo, cuyo precio de traspaso es de 69.000 euros.

Traspasos asequibles, pero con muchas incógnitas

15.000 euros, así a bote pronto, pueden parecer una inversión razonable para alguien que quiera emprender su propio negocio. La frutería cuenta con una superficie de unos 50 metros cuadrados y se encuentra en una de las principales avenidas de la ciudad. Sin embargo, el importe no lo es todo, y hay más cifras ocultas.

El importe del traspaso no refleja todos los costes asociados a la actividad. A esa cantidad hay que añadir el alquiler, suministros, seguros, impuestos, compra de mercancía, posibles reformas y, en algunos casos, contratación de personal. Además, sectores como el de la alimentación trabajan con márgenes ajustados y productos perecederos, lo que obliga a una gestión muy cuidadosa del stock y de las ventas.

Los especialistas en emprendimiento suelen insistir en que el precio de adquisición es tan solo un pequeño primer paso. Antes de asumir un traspaso, es fundamental conocer la facturación real del negocio, el volumen de clientes que tiene, las condiciones del contrato de alquiler y el estado de las licencias necesarias en el momento del traspaso para desarrollar la actividad.

El desafío de encontrar relevo empresarial en Soria

Muchos pequeños negocios llegan al mercado del traspaso porque sus propietarios se jubilan o porque no encuentran continuidad familiar para mantener la actividad. En algunos casos, ambos de manera simultánea.

Por supuesto, la situación no es exclusiva de Soria, pero adquiere una notable importancia en un territorio con tan baja densidad de población y un mercado local limitado. Esto provoca que, en ocasiones, existan oportunidades de acceso relativamente económicas para nuevos emprendedores, pero también que el potencial de crecimiento sea más reducido que en grandes áreas urbanas.

De hecho, algunos de los negocios anunciados destacan expresamente que continúan funcionando y que cuentan con clientela consolidada, una característica especialmente valiosa para quien busca empezar con una base ya creada.

La conclusión es clara. En Soria todavía es posible encontrar negocios por cantidades que, en otras ciudades españolas, resultarían impensables. La frutería de la Avenida de Valladolid es un ejemplo de ello. Pero el precio del traspaso no es necesariamente el principal obstáculo. La verdadera dificultad está en asegurar ingresos suficientes, mantener una clientela estable y encontrar el relevo empresarial que permita que el comercio local siga vivo en los próximos años.