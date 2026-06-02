Fotos: Así está siendo la PAU en Soria

El Campus Duques de Soria es la sede principal de la EBAUMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha arrancado este martes en Soria con una mezcla de ilusión, incertidumbre y muchos repasos de última hora. Desde las 8.30 de la mañana, los alrededores del Campus Duques de Soria se llenaron de estudiantes que, apuntes en mano, aprovechaban los últimos minutos antes de entrar a las aulas. Los nervios eran inevitables entre los casi medio millar de alumnos sorianos que participan en esta convocatoria de junio. En total, en la Universidad de Valladolid, se examinan 4.692 jóvenes.

La jornada comenzó con los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, seguidos por los de Historia de la Filosofía. Entre prueba y prueba, los corrillos de estudiantes intercambiaban impresiones sobre las preguntas y compartían sensaciones tras los primeros exámenes. Durante la tarde, el protagonismo recaerá en las materias específicas de cada modalidad de Bachillerato y en las próximas fechas, los futuros universitarios podrán saber si finalmente podrán cursos los estudios que ellos desean.

La PAU continuará durante los próximos días con nuevas pruebas. El miércoles será el turno de Inglés y de Historia de España, además de otras asignaturas específicas programadas para la tarde. La Escuela de Arte tambien vivirá su jornada de examenes con los estudiantes matriculados en Dibujo Artístico y Técnicas de Expresión Gráfico Plástica.