Laboral
Soria lidera la caída del paro en Castilla y León, pero tiene más desempleo que hace un año
La provincia anota la caída porcentual más alta de la autonomía con un 3,8% menos de parados que hace un mes para un total de 2.633 personas sin trabajo
El desempleo en Soria mantiene la buena tendencia iniciada en abril, cuando rompió tres meses de incremento del número de parados, y anota una nueva rebaja que, en términos porcentuales, es la más elevada de Castilla y León. 104 personas salieron de las listas del paro el mes pasado para dejar la cifra de desempleo en 2.633 personas, un 3,8% menos que en abril. Aún así, Soria es una de las tres únicas provincias de España en las que hay más parados que hace un año.
Estas son las principales cifras que resumen la 'foto fija' del mercado laboral de la provincia de Soria al cerrar el mes de mayo:
- Paro registrado. Al término del mes de mayo en Soria había 2.633 personas apuntadas en el Ecyl como demandantes de empleo. Son 104 menos que hace un mes con una caída mensual del 3,8%.
- Líder en CyL: Soria anota el mejor registro mensual en la Comunidad autónoma. De media, el paro se rebajó en Castilla y León un 2,62% y se anotaron rebajas por encima del 3%, además de Soria, provincias como Segovia (3,74%), Ávila (3,35%), Zamora (3,38%) y Salamanca (3,29%)
- Interanual. En esta caso, malas noticias para Soria ya que es una de las tres provincias del Estado que tiene peores cifras que hace un año. Al término de mayo son 68 personas más que en 2025 con un crecimiento de 2,65%. Solo Orense y Teruel están en esa situación de más desempleo que hace un año.
- Sectores: El paro cayó en todos los sectores de la actividad productiva salvo en Agricultura, que se mantuvo igual. El mayor descenso fue en Servicios con 45 parados menos.
- Extranjeros. En Soria ahora mismo hay 571 personas de origen extranjero en las listas del paro, es decir, una quinta parte del total. La mitad del paro extranjero afecta a personas vinculadas al sector Servicios.
- Contratos: En el mes de mayo se firmaron 2.036 contratos lo que representa un aumento del 16,06% sobre el mes anterior y son 51 más que hace un año. No obstante, indicar que solo 841 eran acuerdos indefinidos. En los datos acumulados, en los 5 primeros meses del año se han firmado 8.875 acuerdos laborales de los que el 42,59% son indefinidos y los restantes 57,41%, temporales.
- Prestaciones. Los últimos datos, correspondientes al mes de abril, señalan que en Soria había 2.436 personas con derecho a algún tipo de prestación con 1.474 cobrando la prestación y otras 962 el subsidio.
- Afiliación: Los datos de afiliación son bastante positivos según los últimos datos del Gobierno. Ahora mismo hay en Soria 42.182 personas cotizando a la Seguridad Social con un crecimiento el último mes del 0,69%, que se traduce en 291 cotizantes. En el último año el número de afiliados ha crecido en un 0,5% con 212 personas más.
Soria
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Heraldo-Diario de Soria