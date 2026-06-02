Soria lidera la caída del paro en Castilla y León, pero tiene más desempleo que hace un año

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El desempleo en Soria mantiene la buena tendencia iniciada en abril, cuando rompió tres meses de incremento del número de parados, y anota una nueva rebaja que, en términos porcentuales, es la más elevada de Castilla y León. 104 personas salieron de las listas del paro el mes pasado para dejar la cifra de desempleo en 2.633 personas, un 3,8% menos que en abril. Aún así, Soria es una de las tres únicas provincias de España en las que hay más parados que hace un año.

Estas son las principales cifras que resumen la 'foto fija' del mercado laboral de la provincia de Soria al cerrar el mes de mayo: