Jiménez: "El PP ganará las elecciones municipales, no hay excusas, ya no está el todopoderoso Carlos Martínez"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Tras la incendiaria rueda de prensa sobre seguridad, el senador y también concejal del Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez Santamaría, ha abordado las elecciones municipales que dentro de un año se celebrarán en la ciudad y en el resto de municipios de la provincia

A preguntas de los informadores, el edil ha señalado que "es un tema que no toca, tocará" y se ha remitido a los órganos internos, en este caso Génova, la encargada de nombrar a los candidatos en las capitales de provincia, además de la dirección regional y provincial. "A mí es un tema que no me preocupa. No me he postulado y ahora tengo el honor de representar a Soria como senador del Reino de España, con 18.000 sorianos que me votaron. En esas estoy. También fui elegido concejal para denunciar este tipo de cosas (sobre seguridad), y ahora mismo ni me preocupa ni me interesa ni me importa", ha reiterado.

Sin embargo, sí ha señalado que el PP cuenta con un "proyecto fuerte y serio" y que "nuestra obligación es ganar. El PP va a ganar las elecciones municipales (en la ciudad) de mayo de 2027, ya no hay excusas, ya no está el todopoderoso Carlos Martínez".

"La ciudad es una chapuza", ha afirmado. "Nuestra obligación es ganar las elecciones y creemos que el trabajo de estos meses dará sus frutos y que saldrá a la luz".

No ha escatimado la ocasión para seguir criticando al concejal socialista Eder García, al que durante la rueda de prensa ha tildado una y otra vez de "incompetente". "Es un concejal liberado y tiene una asesora liberada y no se sienta ni con los trabajadores, necesita una intermediación externa para ello. No hay confianza y explica el nivel de deterioro".

Ha apuntado a que "una de las primeras resoluciones que tomaremos cuando lleguemos a la Alcaldía será una RPT nueva; ahora falta voluntad política y la RPT es una chapuza, un tema sistémico, el compromiso es claro, hay que externalizar una RPT, es la base para una política de Personal competente".