El planetario de Borobia se prepara para el eclipse solar con proyecciones en la cúpula

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El planetario de Borobia se refuerza a la vez que se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto. La Plataforma de Contratación del Sector Público publicó este martes la formalización del contrato para el suministro, instalación, transporte, montaje y puesta en marcha del sistema de proyección del planetario de Borobia. La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Borobia, Cielo y Naturaleza, financiado por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) mediante fondos Next Generation EU.

El contrato, promovido por el Ayuntamiento de Borobia, se adjudicó a Albert Pla Sánchez por 115.616 euros. La publicación de este anuncio confirma un nuevo avance en la dotación tecnológica del futuro planetario.

El objeto del contrato es instalar un sistema de proyección 4K MIPEVI RGB para planetario y cine 360 grados. Esta tecnología permitirá proyectar contenidos sobre una pantalla en forma de cúpula semiesférica de 9,5 metros de diámetro. La sala prevista dispone de graderío, 60 butacas y una inclinación adaptada a la visualización inmersiva.

El pliego técnico exige un proyector de 10.000 lúmenes, lente especial de gran campo, sistema óptico preparado para reproducir el cielo en 180 por 360 grados, sonido envolvente, ordenador específico, tableta de control, software profesional para contenidos de planetario y paquetes audiovisuales destinados a la divulgación astronómica.

La instalación deberá quedar finalizada antes del 25 de junio de 2026. El contrato incorpora también la formación básica del personal encargado de operar el sistema.

Esa formación deberá realizarse en Borobia durante al menos cuatro días, por un total de 24 horas, además de asistencia telemática durante al menos un periodo de un año.

El equipamiento adjudicado permitirá mejorar la capacidad científica, educativa y turística del Observatorio Astronómico El Castillo. El nuevo planetario ampliará la oferta divulgativa del complejo y facilitará actividades estables para escolares, visitantes, aficionados a la astronomía y público general.

Esta formalización da continuidad a las actuaciones ya tramitadas dentro de la ampliación y modernización del Observatorio-Planetario. La empresa Tragsa ha desarrollado distintas fases vinculadas al edificio y a las instalaciones de climatización y ventilación, mientras el Ayuntamiento impulsa la dotación tecnológica del futuro espacio.

Plan Turístico

El plan Borobia, Cielo y Naturaleza tiene una asignación de 1.445.163 euros y se enmarca en el Componente 14 del PRTR, destinado a la modernización y competitividad del sector turístico. El plan se estructura en cuatro ejes: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

Borobia parte de dos recursos de especial valor: la calidad de su cielo nocturno y el patrimonio natural y paisajístico del entorno del Moncayo Sur. La localidad cuenta desde 2022 con el reconocimiento de Municipio Starlight, una acreditación que avala la calidad de su cielo y su potencial como destino de astroturismo.

La nueva infraestructura cobra especial relevancia ante el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. La provincia de Soria ocupará una posición destacada en la franja de totalidad y Borobia aspira a consolidarse como uno de los enclaves de referencia para la observación astronómica, la divulgación científica y el turismo de naturaleza.