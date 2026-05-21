El pueblo de Soria donde puedes ver galaxias con uno de los cielos más limpios

Las puestas de sol en Borobia anticipan una de sus grandes joyas: noches oscuras ideales para observar estrellas, galaxias y nebulosasTurismo Borobia

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Borobia no presume. No le hace falta. Este pueblo soriano, situado a los pies del Moncayo y a 1.200 metros de altitud, tiene algo que muchas escapadas prometen y pocas cumplen: oscuridad de verdad. Esa que permite mirar arriba y distinguir planetas, cúmulos, nebulosas y galaxias sin que la contaminación lumínica arruine la escena. Según Turismo Borobia, el Observatorio Astronómico «El Castillo» está abierto desde 2002 y ofrece sesiones guiadas de observación diurna y nocturna en un entorno de cielos oscuros.

Ubicado en la calle El Castillo y concebido como un centro de divulgación para todos los públicos. La información del propio observatorio detalla que el edificio cuenta con recepción, sala de audiovisuales, sala de control y una cúpula motorizada de cuatro metros de diámetro donde se encuentra su telescopio estrella: «El Coyote», un Smith-Cassegrain de 420 milímetros de diámetro automatizado.

Desde 2002, el observatorio de Borobia acerca el firmamento al público con experiencias de astroturismo y divulgación científica.Observatorio astronómico de Borobia

Aquí la experiencia no consiste solo en mirar por un ocular. La sesión nocturna incluye introducción audiovisual, uso del planisferio, reconocimiento de constelaciones a simple vista y observación con telescopios. Cuando la Luna no domina el firmamento, el programa se orienta al cielo profundo: galaxias, nebulosas y cúmulos de estrellas, según la información facilitada por el Observatorio Astronómico de Borobia.

Borobia y El Coyote: el telescopio que convierte una noche rural en una lección de universo

«El Coyote» es el telescopio principal del observatorio y, según el centro, dispone de oculares y filtros para observar cielo profundo, además de conexión a cámaras CCD y Estel para astrofotografía y seguimiento en tiempo real.

Como explican desde el Observatorio Astronómico de Borobia, la combinación de altitud, baja contaminación lumínica y equipamiento especializado convierte al municipio en un enclave privilegiado para la observación. La propia Fundación Starlight confirmó en 2023 que el Observatorio Astronómico «El Castillo» de Borobia fue uno de los ganadores de los IV Premios Internacionales Starlight, dentro de unos galardones dedicados a la defensa del cielo nocturno.

«El Coyote», el telescopio principal del observatorio, permite contemplar objetos de cielo profundo como galaxias y nebulosasObservatorio astronómico de Borobia

Borobia y sus cielos limpios: por qué este viaje no es solo para aficionados a la astronomía

El astroturismo ha dejado de ser una rareza para convertirse en una forma de viajar más lenta, más consciente y bastante más emocionante que perseguir siempre el mismo mirador de Instagram. La Fundación Starlight define este turismo de estrellas como una modalidad que combina observación del cielo, divulgación, ocio astronómico y sostenibilidad.

Borobia encaja de lleno en esa tendencia porque no se limita a enseñar estrellas. Turismo Borobia atribuye al municipio el Certificado de Destino Turístico Starlight y el Primer Premio Internacional de Astroturismo 2023 de la Fundación Starlight. Además, el pueblo suma actividades como «Historias de los cielos», donde la mitología ayuda a reconocer constelaciones, y propuestas especiales como la marcha nocturna de las Perseidas.

En clave viajera, este plan tiene algo muy poderoso: obliga a bajar el ritmo. A esperar a que anochezca. A mirar sin pantalla. A recordar que el cielo también es patrimonio.

Borobia y su naturaleza: senderos, historia y una escapada que no termina al amanecer

El viaje a Borobia no se agota en la cúpula del observatorio. Según Turismo Borobia, el municipio propone rutas senderistas y de BTT como la Ruta de las Yeseras o la Vuelta al Moncayo, además de enclaves como la laguna Gandalia, la Ermita de Nuestra Señora de los Santos y el Sabinar de Ciria y Borobia, donde conviven sabina arbórea, roble quejigo y arce de Montpellier.

Borobia combina cielos limpios para la observación astronómica con paisajes naturales y patrimonio histórico a los pies del MoncayoTurismo Borobia

También hay relato histórico: la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Castillo Medieval y figuras como Tristán de Luna y Arellano, considerado fundador de uno de los primeros asentamientos europeos en el actual territorio continental de Estados Unidos, forman parte del patrimonio local difundido por Turismo Borobia. Y están las tradiciones, desde el Carnaval de los Zarrones hasta las Luminarias de Santa Lucía y la Fiesta de las Ánimas.

Borobia y el eclipse de 2026: el cielo limpio como gran argumento de futuro

El Observatorio de Borobia ya mira al 12 de agosto de 2026 con algo más que expectación. El centro prepara un festival astronómico del 10 al 14 de agosto para ampliar la oferta del eclipse solar, con observaciones, talleres, charlas divulgativas y actividades turísticas y de naturaleza por la comarca del Moncayo. El plan incluye una zona habilitada para la observación, varios telescopios para los asistentes y retransmisión online desde el propio observatorio.

Como explicó Azahara Rojas, trabajadora del centro, «la comunidad científica lleva preparándose hace tiempo para preparar la observación» y será clave usar gafas de protección hasta el minuto y medio de totalidad. La provincia de Soria está dentro de la franja de totalidad y Borobia suma un argumento diferencial: después del eclipse, el cielo oscuro permitirá seguir mirando arriba con las Perseidas como telón de fondo.