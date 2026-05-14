El Observatorio Astronómico de Borobia lanza su ‘Cita con la sombra’ para el eclipse solar

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Observatorio Astronómico de Borobia, abrió sus puertas en 2002 y desde entonces sus responsables han realizado observaciones y actividades de astronomía con más de 100.000 personas. Después de 24 años «el Universo nos regala un acontecimiento astronómico único espectacular: un eclipse total el próximo 12 de agosto», indican.

Para no perderse detalle de este acontecimiento, han organizado una semana llena de actividades que han llamado ‘La cita con la sombra’ que se celebrará del 10 al 14 de agosto. Un gran abanico de actividades que tendrá su jornada central el 12 de agosto con un importante programa de actos que comenzará a las 11.00 horas con una conferencia de Astrofotografía Lowcost por Maritxu Poyal y una conferencia sobre el Eclipse Solar y consejos para su observación a cargo del Observatorio Astronómico de Borobia a las 11.45 horas. A las 13.00 horas, lanzamiento de cohetes, vermú y concierto de Los Gandules.

A las 18.30 horas, actuación de la Batucada Boro Bloko para recibir el encuentro entre la Luna y el Sol y seguir con la retransmisión en directo del eclipse con la colaboración del Instituto Astrofísico de Canarias con pantalla de proyección y telescopios solares en la zona de observación. A las 21.30 horas, cena amenizada por Sozzled Band y a partir de las 22.30 horas, una observación nocturna especial: funcionamiento de la mecánica celeste y reconocimiento de constelaciones. Observación con distintos telescopios amenizada por el DJ Noy’s realizada de forma colaborativa por los astrónomos asistentes concluyendo con el concierto del grupo Bombai.

La compra de entradas para esta semana está disponible en la web https://turismoborobia.es/ La entrada general tiene un precio de 50 euros por persona. Los niños menores de 5 años incluidos son gratis. Este precio incluye todas las actividades y servicios de la semana ‘Cita con la sombra’ aunque hay eventos que se pueden realizar a mayores con otras tarifas.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León recuerda a los ayuntamientos la necesidad de inscribir los puntos de observación del eclipse de cara a garantizar la seguridad de las personas que hasta allí se desplacen. El portavoz del Consejo de Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, apunta que aún está abierto el plazo para realizar esta notificación.