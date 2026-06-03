Las 5 menciones directas a Soria en el pacto PP-Vox por la Junta de Castilla y León

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, informan sobre el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas.Miriam Chacón

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PP y Vox han presentado esta mañana, con Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, el acuerdo de gobierno para la Junta de Castilla y León. El acuerdo se sustenta en 62 páginas de medidas concretas en las que se incluyen 5 menciones directas a cuestiones que afectan a la provincia de Soria. Se trata de proyectos vinculados a infraestructuras y el plan Soria Conectada y Saludable.

Estas son las 5 menciones específicas de Soria en el acuerdo de Gobierno:

En el 4 apartado, dedicado a energía e industria se señala que "Completar la ejecución de los planes territoriales de fomento que se encuentran en desarrollo: Tierras Mineras, Benavente, Béjar, Villadangos del Páramo, Ávila, Medina del Campo, Segovia y Tierra de Campos, junto con todas las inversiones ampliadas eninfraestructuras asociadas, y los planes especiales de La Raya y Soria Conectada y Saludable, el Plan Estratégico de León, el Plan de Monte la Reina, un Plan de Impulso de Zamora Capitaly su Área de Influencia, la Plataforma Agroalimentaria de Palencia y un nuevo Plan Territorial de Fomento en la Sierra de la Demanda de Burgos. En el ámbito de las infraestructuras hay varias cuestiones que afectan a la provincia, la primera la "Conversión en autovías de la N-234 Burgos-Soria-Calatayud y la N-610 Palencia- Benavente, así como el estudio de las de mayor IMD". También se añade la conclusión de la A-11 y la A-15 También en este apartado destaca la "reapertura de la línea Soria-Castejón cuanto antes, para su conexión con el norte y este de España". De la misma forma se apuesta por el "mantenimiento de la lanzadera Soria-Calatayud para enlazar con el AVE Madrid- Barcelona". Por último se incide en la "Mejora de los servicios ferroviarios en cuanto a frecuencias y tiempos de viaje con las inversiones necesarias en infraestructuras y material rodante en las líneas Soria-Torralba- Madrid, Ávila-Madrid y Ávila-Valladolid entre otras".

En todas estas medidas señaladas el plazo para su ejecución se indica que "desde que arranque el Gobierno".