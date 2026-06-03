Autónomos en Soria: los cambios reales en facturación que llegan (y que muchos aún confunden)

Los autónomos se enfrentan a dos grandes cambios relacionados con la facturaciónNatalia Lebedinskaia

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Antes de entrar en materia, un matiz: los autónomos de Soria no tendrán normas específicas propias, pero sí deberán adaptarse a dos grandes cambios que ya están en marcha en toda España y que afectan directamente a su forma de facturar. Aunque a menudo se mezclan, no son lo mismo y tendrán impactos distintos en el día a día de miles de pequeños negocios.

En provincias como Soria, donde muchos comercios, bares o profesionales siguen utilizando sistemas básicos como Excel o plantillas, la transición puede ser más relevante de lo que parece.

Los dos cambios que muchos confunden

Actualmente hay dos reformas clave sobre la mesa que afectan a los autónomos, pero conviene diferenciarlas bien.

Por un lado, está la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (B2B), impulsada por la Ley Crea y Crece.

entre empresas y profesionales (B2B), impulsada por la Ley Crea y Crece. Por otro, el sistema VERI*FACTU, vinculado a la Ley Antifraude y centrado en el control de los programas de facturación.

En resumen: la factura electrónica regula cómo se intercambian las facturas, mientras que VERI*FACTU afecta a cómo se generan.

Factura electrónica obligatoria

La factura electrónica será obligatoria en las operaciones entre empresarios y profesionales. Es decir, cuando un autónomo facture a otro autónomo o a una empresa.

No bastará con enviar un PDF por correo electrónico. La factura deberá cumplir requisitos técnicos específicos y permitirá, entre otras cosas, conocer su estado (si ha sido recibida, aceptada o pagada).

El Gobierno ha avanzado en el desarrollo reglamentario de este sistema, que establecerá las condiciones técnicas y el funcionamiento definitivo. Además, la Agencia Tributaria prevé ofrecer una solución pública gratuita para quienes no utilicen software privado.

VERI*FACTU

Se trata de una medida distinta, aunque frecuentemente se confunde con la anterior.

VERI*FACTU regula los programas de facturación para evitar manipulaciones o dobles contabilidades. Esto implica que cualquier software utilizado para emitir facturas deberá cumplir una serie de requisitos técnicos establecidos por Hacienda.

Entre otras obligaciones, estos sistemas deberán garantizar la integridad de los registros, su trazabilidad y la generación de información verificable para la Agencia Tributaria.

Estos nuevos sistemas aseguran la correcta trazabilidad de las facturasGetty Images

¿Cuándo entra en vigor?

Este es el punto que más dudas genera actualmente.

En el caso de la factura electrónica B2B, el calendario comenzará a contar desde la aprobación del reglamento definitivo. A partir de ese momento, las empresas con más de 8 millones de euros de facturación tendrán un año para adaptarse, mientras que el resto de empresas y autónomos dispondrán de dos años.

Respecto a VERI*FACTU, los plazos han sido objeto de varios cambios en los últimos meses. Inicialmente, se planteaban horizontes entre 2025 y 2026, pero han sufrido modificaciones y no se descartan nuevos ajustes, por lo que conviene estar atento a futuras actualizaciones de la Agencia Tributaria.

¿Qué cambia en la práctica para un autónomo en Soria?

Aunque no es necesario hacer cambios inmediatos, sí es recomendable empezar a prepararse.

Especialmente en entornos como Soria, donde muchos negocios pequeños siguen utilizando sistemas sencillos, la adaptación puede requerir un cambio importante en la forma de trabajar.

Los principales cambios serán:

Uso de programas de facturación adaptados a la normativa.

Mayor control y trazabilidad de las facturas emitidas.

Posibilidad de informar sobre el estado de pago de las facturas.

Intercambio electrónico obligatorio entre profesionales y empresas.

Mayor automatización de procesos contables y fiscales.

¿Habrá sanciones?

Sí. Tanto la Ley Crea y Crece como la normativa antifraude contemplan sanciones en caso de incumplimiento.

En el caso de VERI*FACTU, el foco está especialmente en el uso de software que no cumpla los requisitos exigidos, así como en posibles manipulaciones de los sistemas de facturación.

Lo más importante de cara a 2026

Para un autónomo soriano, el mensaje es claro: no hace falta precipitarse, pero sí anticiparse.

Conviene consultar con el gestor o proveedor de software para comprobar si el sistema actual está preparado para:

Cumplir con los requisitos de VERI*FACTU.

Emitir factura electrónica estructurada cuando sea obligatoria.

Integrarse con los sistemas que establezca la Agencia Tributaria.

La digitalización de la facturación ya no es una opción a medio plazo, sino un cambio progresivo que acabará afectando a todos los negocios.