El Centro para la Calidad de los Alimentos presenta en Croacia avances sobre pasta hipoalergénica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro para la Calidad de los Alimentos (CCA-INIA-CSIC) presentará del 8 al 12 de junio en Dubrovnik, Croacia, resultados de su investigación sobre una pasta formulada a partir de harina hipoalergénica de altramuz procesada mediante descompresión instantánea controlada (DIC). Eva Guillamón Fernández, coordinadora del Centro para la Calidad de los Alimentos-INIA CSIC, expuso esta línea de trabajo en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado.

El CCA-INIA-CSIC forma parte del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), principal organismo público de investigación de España. Desde su sede de Soria, el centro desarrolla actividad científica en innovación alimentaria, apoyo técnico al sector agroalimentario, transferencia de conocimiento y divulgación.

Guillamón explicó que su actividad investigadora se centra en la caracterización y valorización de recursos naturales de interés alimentario para desarrollar nuevos alimentos saludables y sostenibles mediante tecnologías innovadoras. Una de las líneas principales se orienta al control del riesgo alergénico de cacahuete, avellana y altramuz y a la obtención de alimentos hipoalergénicos, es decir, alimentos diseñados para reducir el riesgo de reacción en personas alérgicas y que pueden ser útiles en inmunoterapias de desensibilización oral en pacientes alérgicos.

Los resultados que se presentarán en Dubrovnik forman parte del proyecto sobre desarrollo de biomarcadores para el control del riesgo alergénico. Un biomarcador es una señal medible que permite detectar o procesos biológicos normales o patológicos. En este caso, la investigación busca identificar marcadores útiles para evaluar el riesgo de desarrollar una alergia alimentaria y, poder evitarlos desde etapas muy tempranas.

La tecnología empleada, DIC, se basa en cambios rápidos de presión aplicados al alimento, en este caso a las semillas. Este proceso puede modificar la estructura de algunas proteínas y ayudar a reducir su capacidad alergénica. Su interés radica en que puede abrir vías de aplicación industrial para obtener productos más seguros para personas alérgicas a determinados ingredientes.

Guillamón participa además como personal investigador en un proyecto bilateral de cooperación tecnológica financiado por la convocatoria Bilaterales TEC 2024 junto a México. Esta investigación analiza el efecto de la DIC en la reducción de la alergenicidad de proteínas presentes en distintas matrices alimentarias. El centro planteó, dentro de esta colaboración, una propuesta formativa para estudiantes del grado de Tecnología de la Universidad de Monterrey, que incluirá la estancia de un estudiante.

Otra línea de trabajo destacada es la Unidad Asociada Agrolab de Alimentos Saludables, una fórmula estable de colaboración científica entre el CCA-INIA-CSIC y la Universidad de Valladolid (UVa). Esta unidad mantiene varias solicitudes de proyectos en curso y acoge la estancia de Isabel Erenas Ondategui, investigadora predoctoral de la UVa, para la puesta a punto del laboratorio de cultivos celulares del centro soriano. Los cultivos celulares permiten estudiar in vitro en el laboratorio la respuesta de determinadas células ante ingredientes, compuestos de los alimentos sometidos a diferentes procesos tecnológicos.

El centro participa también en el proyecto Atidrai_Agro, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, una alianza estratégica entre ambos países. Guillamón interviene en la actividad dedicada al desarrollo de alimentos a partir de proteínas vegetales, junto a entidades como CICYTEX, IFAPA, ITACyL y el Instituto Politécnico de Bragança. Estos nuevos alimentos buscan reproducir características nutricionales, funcionales y sensoriales similares a los alimentos de origen animal mediante ingredientes vegetales para sectores de la población que no pueden o evitan consumir carne.

La coordinadora del centro informó también de la solicitud de un proyecto del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) sobre ecosistemas de innovación y transferencia en productos hortofrutícolas. El CDTI es una entidad pública que financia proyectos empresariales de investigación, desarrollo e innovación. En esta propuesta, el INIA-CSIC asumiría actividades de desarrollo del proyecto.

La formación de talento joven ocupa otra parte relevante de la actividad. Guillamón dirige el plan de formación de Claudia García García, financiado por la convocatoria de becas JAE Intro ICU 2025 del CSIC, que finalizó el pasado 15 de mayo de 2026. El centro obtuvo otra beca JAE Intro ICU para 2026, cuyo comienzo está previsto en septiembre. Estas ayudas permiten una primera experiencia investigadora a estudiantes bajo tutela científica.

La actividad divulgativa incluyó el 11 de febrero una charla taller titulada 'Trabajar y alimentarse con ciencia', dirigida a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Instituto de Educación Secundaria (IES) Castilla, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Guillamón expuso también la actividad de Fernando Martínez Peña, coordinador del Grupo de Investigación del INIA para el estudio de los servicios ecosistémicos de los hongos silvestres comestibles. Estos servicios son beneficios que los ecosistemas aportan a la sociedad por su valor ambiental, alimentario, económico, gastronómico y cultural.

Esta línea mantiene redes internacionales de investigación y transferencia a través del European Mycological Institute (EMI), Agrupación Europea de Cooperación Territorial centrada en el ámbito micológico. Entre las actividades desarrolladas figuran Trufforum Nueva York, Trufforum Tokio, Trufforum Vic-Barcelona y el Seminario Científico de la Feria de la Trufa de Soria.

El centro obtuvo además la aprobación del proyecto MycoHeritage, coordinado por Fernando Martínez Peña, una iniciativa europea orientada a promover la solidaridad europea y la participación ciudadana mediante el patrimonio micológico en España, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Macedonia del Norte, Portugal, Serbia y Suecia.

La actividad sobre recursos micológicos incluye también el proyecto Atidrai-Agro para estudiar el potencial micológico del territorio transfronterizo entre Zamora y Trás-os-Montes, la estancia de la técnica de la Asociación de Truficultores de Soria Isabel Jiménez, el asesoramiento científico a esta asociación en la Hoja de Ruta de la Trufa de Soria y la dinamización de la Asociación de Truficultores Europeos (ATE) junto al EMI.