El sindicato USO exige "parar la sangría de personal" y convocar de urgencia 15 plazas de Policía Local en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Sección Sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) exige convocar de urgencia 15 plazas de Policía Local en Soria y una rectificación inmediata en la planificación de los recursos humanos del consistorio. Alerta de que la plantilla de la Policía Local se encuentra en una situación de "extrema debilidad que roza el colapso operativo, arrastrada por años de falta de previsión y una alarmante carencia de vacantes en las ofertas de empleo público". Así lo puso de manifiesto en el Ayuntamiento de Soria al registrar una solicitud formal dirigida a la Alcaldía y a la Concejalía de Personal.

En un comunicado, asegura que la gota que colma el vaso es la previsión inminente de cinco nuevas jubilaciones en el departamento. "Si la administración no lo remedia de forma urgente, el cuerpo real y efectivo de la Policía Local de Soria se verá drásticamente mermado hasta quedarse con tan solo 38 agentes en activo", aseguró, una cifra que, insistió, sitúa al municipio "en un escenario insostenible y peligroso".

Desde USO recuerdan que no hace tanto tiempo la ciudad contaba con más de 60 policías locales en activo, en un contexto socioeconómico con menor volumen de incidencias y eventos que el actual. Destacan que, "técnicamente", los estándares y recomendaciones de seguridad para una correcta prestación del servicio público establecen un módulo base de 1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes. "Con la dejadez actual del equipo de gobierno, Soria se sitúa flagrantemente por debajo de estas ratios mínimas de eficacia", destacó el sindicato, que matizó que "esta escasez de personal no solo repercute en la seguridad que se le ofrece al ciudadano, sino que destruye la conciliación y la salud laboral de los propios trabajadores, obligados a asumir sobreesfuerzos para cubrir los turnos mínimos".

Según el sindicato, el Acuerdo de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Soria mandata claramente que la racionalización del trabajo debe garantizar plantillas adecuadas a las necesidades del municipio y sostiene que el Consistorio está incumpliendo su propio marco regulador.

Por todo ello, USO exige formalmente que se inicien "de inmediato" los trámites administrativos para que la próxima convocatoria incluya un total de 15 plazas destinadas a la Policía Local. "No admitiremos más parches ni retrasos: es la única vía para compensar las bajas, frenar el deterioro del servicio y avanzar hacia una plantilla dimensionada y digna".

Recalcó el sindicato que "no se puede presumir de modelo de ciudad mientras se desmantelan los servicios públicos esenciales". "Desde USO permanecemos firmes en la defensa de los derechos de la plantilla y de los servicios que reciben los sorianos, y no dudaremos en elevar el tono de la protesta si el Ayuntamiento sigue ignorando una realidad que ya es insostenible en la calle", concluyó el comunicado.